撞不停！彰化彰南路「全台最衰庇護島」第15撞　標誌桿攔腰斷了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市的彰南路庇護島又挨撞，昨(15日)晚間一名駕駛在右切時，直接狠狠撞上庇護島，不但車子受損，連島上的指示牌都被攔腰撞斷。這已經是自去年4月以來，同一路段發生的第15起撞擊事件，也讓這座庇護島被網友封為「全台灣最衰的庇護島」，不依規定轉彎撞壞公共設施，恐怕也要吃上罰單。

▲彰化市彰南路庇護島第15撞。（圖／民眾提供）

警方指出，這起事故發生在昨晚7點多，地點就在彰化市彰南路一段附近。一名男子開車準備從對向迴轉進市區，直接撞上路口轉角處的行人庇護島。雖然人沒事，但車頭受損，島上的標誌桿也被撞斷，畫面被PO上網後，網友看了全傻眼，直呼「又是三寶，駕照到底怎麼考的？」

據統計，彰南路自去年4月設置庇護島後，到今年大年初一，同一個路段就已經發生14起撞擊事件，地方上都笑稱是「最強磁場」。沒想到才剛過完年，第15撞就火速報到，網友調侃說，「去年第13撞還有人肇事逃逸，今年開春就開撞，根本是庇護島的復仇。」

但也有人替駕駛抱屈，認為庇護島的設置位置或夜間照明可能不夠明顯，應該重新檢討標示和動線。不過公路局強調，庇護島是為了保護行人過馬路時的安全，駕駛人開車本來就該注意路況。

警方也提醒，撞壞交通設施，除了得吃上1000到3000元的罰單，還會吊扣駕照1到3個月，設施損壞的部分，公路局也將依法求償。