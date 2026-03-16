日本釋出8000萬桶石油儲備！史上最大規模　荷莫茲海峽斷油慌了　

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

由於伊朗情勢急遽惡化導致荷莫茲海峽實質封鎖，日本政府16日正式啟動石油儲備釋出計畫，這也是自2022年俄烏戰爭以來，時隔4年首度釋出儲備石油。16日起將率先釋出15天份民間儲備，隨後再釋放1個月國家儲備，總計將達到8000萬桶，相當於日本國內總儲備量的2成，創下歷史最高數字。

根據《每日新聞》報導，日本當局16日公布的正式公告指出，此次儲備石油釋出是依據《石油儲備法》規定執行。截至2025年底統計，日本擁有101天份民間儲備、146天份國家儲備，加上產油儲備等總計254天份的石油儲備。

日本原油進口量的94%來自沙烏地阿拉伯等中東地區，然而受到美國、以色列與伊朗的軍事衝突影響，荷莫茲海峽航運中斷，讓高度仰賴中東石油的日本面臨嚴峻挑戰。目前已通過荷莫茲海峽的油輪預計20日左右抵達日本，但之後的原油供應將出現斷崖式下滑。

不只日本，由於荷莫茲海峽被封鎖，國際原油價格因此飆漲。國際能源總署（IEA）成員國已決議進行史上最大規模的4億桶石油儲備協調釋出，規模超過2022年烏克蘭戰爭時1.82億桶。

除了釋出儲備石油，為了穩定民生物價，日本政府同步推出油價補貼措施。經濟產業省宣布從19日出貨批次開始，將汽油全國平均零售價格控制在每公升170日圓（約新台幣34元）左右，超出部分由政府補助。這項措施也適用於柴油、重油和煤油等油品，力求全面減輕民眾負擔。