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陳其邁訪美布局「矽光子」產學對接　權威大學提高雄中心構想

▲▼ 陳其邁訪美布局「矽光子」產學對接　亞利桑那大學提高雄中心構想。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁期望與亞利桑那大學共同推動光學及矽光子人才培育，提升城市在全球科技版圖的競爭力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市長陳其邁訪美行，率市府團隊與國立中山大學聯袂訪問全球光學研究權威亞利桑那大學（University of Arizona, UofA），探討「矽光子」產學對接，亞利桑那大學也提出「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，此行正式開啟中山大學與亞利桑那大學的強強聯手，目標讓高雄在後摩爾定律的矽光子戰場奪得先機。

陳其邁指出，半導體產業正邁入後摩爾定律時代，異質整合「矽光子」技術是在AI持續發展突破頻寬牆極限的關鍵，「高雄不只追求製程領先，更要布局未來的科技制高點。」

隨著台積電先進製程在高雄落腳，結合日月光先進封裝及 AMD 矽光子研發能量，高雄具備發展矽光子的絕佳生態系。陳其邁表示，此次促成兩校合作，是為了讓高雄的研發能量與國際頂尖「光學之谷」實質對接，建構最具韌性的跨國半導體生態系。

▲▼ 陳其邁訪美布局「矽光子」產學對接　亞利桑那大學提高雄中心構想。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。（前排由左至右為中山大學電機系主任謝耀慶、高雄市長陳其邁、亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞、亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森）。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 陳其邁訪美布局「矽光子」產學對接　亞利桑那大學提高雄中心構想。（圖／記者賴文萱翻攝）

亞利桑那大學對高雄訪團展現高度重視，亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞（Tomas Diaz de la Rubia）表示，該校長期推動前瞻科研與產業應用結合，並與TSMC、Intel等國際企業保持合作。

台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，高雄也正積極打造完整半導體生態系，未來期待透過產官學合作深化與高雄交流，推動半導體製造創新、技術研發與人才培育。

亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森（Brian Anderson）指出，學院為美國三大光學研究中心之一，研究涵蓋天文望遠鏡、量子奈米光子學等領域，並廣泛應用於天文、國防、醫療及量子科技。目前學院亦積極投入半導體矽光子研究，將既有光學優勢延伸至半導體前沿技術。

光學科學學院教授納賽爾・佩揚巴里安（Nasser Peyghambarian）則提出「矽光子亞利桑那高雄中心」（SPARK）構想。校方表示，這將採取「企業聯合出題、跨國學界解題」的實戰模式，可望成為台美科技合作的創新典範，確保學術研究能精準對接如台積電、AMD 等企業的終端需求。

▲▼ 陳其邁訪美布局「矽光子」產學對接　亞利桑那大學提高雄中心構想。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中山大學校長李志鵬指派電機系主任謝耀慶代表出訪，謝教授親自介紹半導體矽光子雄厚的教學與研究實力。（圖／記者賴文萱翻攝）

國立中山大學校長李志鵬感謝高雄市長陳其邁促成六方合作協議，讓中山大學與亞利桑那大學2023年簽署的合作備忘錄更進一步，強化半導體、光電、人工智慧與健康科技等領域合作。未來將透過研究計畫、師生交流與產學合作，培育具國際視野的科技人才，並配合高雄半導體產業發展策略，為產業升級與城市創新注入動能。

隨團的工業技術研究院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，光電異質整合以及矽光子技術，已成為下一世代半導體發展的重要趨勢。

不僅在高速運算與人工智慧應用扮演關鍵角色，未來也將驅動包括健康醫療、智慧交通、以及網路安全等潛力市場發展，成為全球科技與半導體企業競逐的核心領域。高雄在台積電、日月光及 AMD 的領軍下，結合中山大學的科研實力，正轉型為全球下世代半導體技術的關鍵樞紐。

經發局長廖泰翔補充，亞利桑那大學光學研究中心為全美三大光學研究中心之一，具備前瞻理論基礎及務實產學經驗。市府將持續推動產官學研平台，吸引更多國際企業與研究機構共創高雄的矽光子技術發展，確保高雄在全球科技版圖中穩居創新核心。

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