會給質詢索資？李貞秀今初登板質詢　劉世芳：我一定不會知法犯法

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀身份資格惹議，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。行政院發言人李慧芝則說，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立法委員資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。而李貞秀今（16日）在內政委員會登記質詢順序為第七位質詢。媒體關切，是否會給李貞秀質詢索資？內政部長劉世芳說，李貞秀女士擔任立委身分有疑慮，「我一定不會知法而犯法」。

立法院內政委員會今（16日）邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。媒體詢問，是否會給民眾黨中配立委李貞秀質詢索資？劉世芳重申，內政部立場從頭到尾都一樣。

劉世芳指出，第一，「我是中華民國的內政部長」，按照台灣是一個自由民主跟法治的社會，有民主才有法治，遵守法律是當政府官員最基本的守則。不管是《國籍法》、《兩岸人民關係條例》、《選罷法》，或是上個禮拜由立法院長韓國瑜所主持的黨團協商，裡面有關所謂結論的部分，提到在事實跟法律還沒有確認之前，或是司法判決之前，「其實李貞秀女士，她擔任立法委員的身分是有疑慮的」。

▲劉世芳強調，一定不會知法犯法。（圖／記者詹詠淇攝）

「我會按照這樣的方式來遵守，我一定不會知法而犯法」，劉世芳也說，除了李貞秀的身分，台灣是一個有國安法的地方，包括《刑法》、《兩岸人民關係條例》、《國家安全法》、《國家機密保護法》，以及《反滲透法》，裡面都有要求政府官員，在機密的相關文件，或是公文書處理的時候，都要非常審慎才能處理。

劉世芳強調，按照這兩個原則，「我們今天在內政委員會，就遵照內政委員會的主席的裁示來辦理」，也就是說，尊重法律為前提。

媒體追問，若李貞秀對妳提問，會回答嗎？劉世芳僅說，「我不回答『如果』的問題」。