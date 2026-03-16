川普要求「這7國」護航荷莫茲！　直言：那是你們的領土

▲川普要求7個高度依賴中東石油的國家組成聯盟，共同負責巡邏荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日表示，他已「要求」約7個高度依賴中東石油的國家組成聯盟，共同負責巡邏荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。川普直言，由於美國自身擁有足夠的石油獲取管道，這條承載全球五分之一石油交易量的航道，不應由美國獨自承擔保護責任，而是這些國家的責任，「因為那是他們自己的領土。」

不滿美軍獨自承擔 川普：海峽並非美國必需

根據《美聯社》報導，川普（Donald Trump）是在結束佛羅里達州行程，搭乘空軍一號返回華盛頓途中，於機上回答記者提問。雖然他拒絕透露目前正與哪些國家進行談判，但他強調，這些高度依賴該地區能源供應的國家，應該站出來保護自己的利益。

川普表示，「我要求這些國家參與進來，保護他們自己的領土，因為那是他們自己的地方。」他進一步聲稱，這條對全球航運至關重要的水道，對美國而言並非必要。

WSJ：多國聯合船隊最快本週宣布 行動時機成焦點

《華爾街日報》報導指出，美國政府最快可能在「本週」宣布消息，屆時將由多國組成聯合船隊，在荷莫茲海峽為商船護航。

不過，報導也引述美國官員說法指出，雖然各國已同意組成聯合船隊，但目前各方對於展開護航行動的「時間點」仍有分歧，正在討論是否要等敵對行動完全結束後再正式啟動。

各國反應趨於審慎 日本高市早苗19日會川普

儘管美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，他預期中國將成為重啟海峽的「建設性夥伴」，但各國目前的態度多採取觀望態度：

日本： 首相*高市早苗預計19日在白宮會晤川普，外界預期屆時將面臨直接要求。

英國： 首相施凱爾（Keir Starmer）已與川普及加拿大總理分別通話，強調重啟海峽對緩解全球航運中斷的重要性。

南韓： 外交部表示「注意到」川普的呼籲，將與美方緊密協調並審慎評估。

法國： 表示正與歐印亞夥伴研議可能任務，但強調必須在「戰火平息」時才會進行。

德國： 外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）直言，德國不會成為這場衝突的積極參與者。