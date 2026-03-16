吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」　栽在16歲女車手

▲「竹北吊車大王」胡漢龑透露，曾接到假冒朋友電話被騙走20萬元。（圖／翻攝自《醍醐WAY》YT）

圖文／CTWANT

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，身價上看百億元，過去也曾成為詐騙集團鎖定的對象。他近日透露，其實早在數年前就曾接到一通假冒朋友的電話，結果一時不察被騙走20萬元。

胡漢龑在YouTube節目《防詐特攻隊》中分享，大約5、6年前曾接到一通電話，對方聲音聽起來與朋友十分相似，但電話號碼與平時不同。對方表示急需資金周轉，開口借20萬元，他當時沒有多想，便立即轉帳。

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▲胡漢龑分享過去遭詐騙經歷，提醒民眾接到借錢電話要多加查證。（圖／翻攝自《醍醐WAY》YT）

隔天對方再次來電，聲稱資金缺口其實需要70萬元，還差50萬元，希望他再匯款，並承諾隔天會連本帶利歸還。胡漢龑表示，自己當時已經準備好50萬元，甚至差點到銀行匯款。

不過，他事後越想越不對勁，於是致電朋友的老闆詢問情況，對方一聽便提醒可能遭遇詐騙。胡漢龑才驚覺上當，隨即回撥該電話，但已無法聯絡，先前匯出的20萬元也追不回。

胡漢龑回憶，當時確實注意到電話號碼不同，但對方解釋是新號碼，自己未更新聯絡資料，因此未多加懷疑。案件通報警方後，刑事警察局在5天內迅速破案，並逮捕一名16歲的女車手。事後女車手的母親打電話向胡漢龑求情，希望能分期償還款項，避免女兒留下案底。

胡漢龑表示，聽到對方的請求後決定不再追討20萬元，甚至還包了6000元紅包給對方，希望對方未來能重新做人。他也感嘆表示，自己並不是貪心的人，卻仍然會遇上詐騙。警方提醒，若接到朋友突然借錢的電話，應提高警覺，可透過其他方式聯絡本人確認，或事先與親友約定專屬暗號，以降低遭詐騙的風險。

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