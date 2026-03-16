水獺媽媽前進廟埕！　蘇巧慧邀金獎布袋戲團新店廟埕與親子同歡

▲「水獺媽媽」蘇巧慧邀金獎布袋戲團新店廟埕與親子同歡。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》的民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日特別邀請曾獲得傳藝金曲獎，同時也是2026年國藝會Taiwan Top 優秀演藝團隊獲獎者的「義興閣掌中劇團」，於新店太平宮一同舉辦「來去廟埕搬戲囉！」活動，不僅首度在廟埕前講故事，也演出布袋戲劇碼，更邀請大小朋友一同體驗布袋戲操偶，100組參加名額一開放報名便馬上秒殺，更有遠從新竹、屏東前來參與的熱情粉絲，在場超過200位大小朋友熱情參與水獺媽媽活動，場面溫馨熱烈。

蘇巧慧表示，這是她今年度舉辦的首場水獺媽媽實體活動，不僅結合大家熟悉的水獺媽媽說故事，更特別邀請來自嘉義，曾獲傳藝金曲獎肯定的「義興閣掌中劇團」，為大家表演布袋戲劇碼，希望讓小朋友們可以聽故事、學台語，還能用不同角度欣賞台灣傳統藝術文化。

蘇巧慧也非常感謝藝興閣掌中劇團不僅用創新的方式重新演繹「武松打虎」劇碼，更完整還原過去戲班在廟埕演出前的祈願、賜福儀式，以「福祿壽」三仙，演出「扮仙戲」，為觀眾向新店太平宮的開漳聖王祈福，希望透過結合傳統藝文表演和說故事活動，可以讓更多大小朋友可以越來越喜歡說母語。

蘇巧慧指出，這幾年她持續跟本土出版社合作，透過Podcast頻道介紹各種母語故事繪本，獲得小朋友們很好的迴響，為了照顧更多「小水獺」，她從去年開始舉辦實體活動跟大家面對面講故事，從永和、金山、淡水、新莊、土城，到今天的新店，她帶大小朋友走遍新北，一起體驗挖地瓜、做餅乾、做手作，再到今天和大家一同欣賞傳統布袋戲，每場活動都是一開放報名就秒殺，還有小粉絲遠從新竹、屏東前來參與活動，讓她非常感動。

蘇巧慧成立《水獺媽媽巧巧話》Podcast頻道五年多，開播至今已播出超過330集，累積播放次數至今已突破四百萬，更曾成為「台灣媒體觀察教育基金會」所推薦的「台灣兒童及少年優質節目」，並獲得「年度最佳大眾票選獎」肯定。自2025年起也開始走出錄音室，於永和、金山、淡水、新莊、土城等地區舉辦「水獺媽媽實體見面會」。蘇巧慧強調，未來她會繼續當爸媽的神隊友，也說更多好聽的故事給大家聽。