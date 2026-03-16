　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大回暖！　估飆破30℃

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲周三前穩定好天氣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

大回暖！氣象專家吳聖宇表示，未來到周三白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26~27度或以上，南部則是可以來到29~30度或以上；目前預報看起來新一波鋒面要接近、影響北台灣的天氣，可能還是要等到周四下午到晚上去了。

今到周三穩定晴朗

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書說，底層風向轉變成高壓迴流偏東風，迎風的東半邊就開始有一點點降雨機會出現，但是預報看起來雨量有限；周二、周三會進一步轉為東南甚至偏南風，迎風面降雨的區域會更偏向花東、恆春半島一帶。

吳聖宇指出，西半部從今天起到周三天氣依然穩定晴朗，目前預報看起來新一波鋒面要接近、影響北台灣的天氣，可能還是要等到周四下午到晚上去了。

吳聖宇提到，而且預報仍顯示鋒面靠近北台灣後就逐漸減弱、鋒消，因此後半周（周四至周日）除了北部、東北部、東部天氣有些變化，局部有降雨之外；中南部、東南部應該還是維持穩定的好天氣，雲量可能增多，但是並沒有明顯的降雨機會。

高溫估飆破30度

吳聖宇分析，未來到周三白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26~27度或以上，南部則是可以來到29~30度或以上；但夜晚清晨還是較偏涼，雖然底層風向轉東南到偏南風之後，已經不至於再出現10度以下低溫，不過在西半部或雲量較少的空曠地區夜晚清晨，仍有機會出現局部12~14度的低溫機會。

吳聖宇表示，到了周四、周五北台灣受鋒面影響溫度有機會略降，但是冷空氣很弱，對其他地方看起來沒有明顯影響，依然是溫暖、日夜溫差變化較大的情況。

吳聖宇說，整體來看本周依然算是春暖、整體天氣變化較小的一周，雖然周四開始到周末，在北部、東北部、東部有些降雨的機會，溫度也略降；不過，預報看起來鋒面系統不強，冷空氣偏弱，影響程度可能有限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股「黑天鵝」下一步？　觀察3變數
快訊／多明尼加開轟！領先美國
林維恩春訓1.1局失6分震撼教育　費爾柴德炸裂守護者勝運動家
快訊／杜拜機場遭無人機突襲！　油槽「火光竄天」畫面曝
快訊／西恩潘殺出群雄抱走小金人奪最佳男配角
美記揭大谷翔平最後打席罕見紀錄
快訊／復仇成功！莎巴蓮卡激戰三盤逆襲萊巴金娜奪冠
快訊／《Kpop 獵魔女團》奪奧斯卡最佳動畫獎
快訊／荷莫茲海峽斷航！　油價「狂噴40％」飆破100美元
伊藤大海挨逆轉3分砲　遭韓媒狠酸
奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大回暖！　估飆破30℃

快訊／10縣市有感！07：19台南規模4.3地震　最大震度4級

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

突然想吃甜點「不是嘴饞」！營養師曝真相：恐是身體缺營養

炸物、燒烤一堆致癌物！專家曝「神級蔬菜」當防護罩：幫肝臟解毒

桃園杜拜巧克力Q餅內餡「包王子麵」！一顆賣99元被罵爆

冷氣團超乾！全台雨量預報罕見「整片空白」　北部人嗨：多給幾天

明晨竹苗輻射冷卻探10度　白天回暖4地留意零星雨

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」　半夜走回去！醫嘆：是常態

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

大回暖！　估飆破30℃

快訊／10縣市有感！07：19台南規模4.3地震　最大震度4級

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

突然想吃甜點「不是嘴饞」！營養師曝真相：恐是身體缺營養

炸物、燒烤一堆致癌物！專家曝「神級蔬菜」當防護罩：幫肝臟解毒

桃園杜拜巧克力Q餅內餡「包王子麵」！一顆賣99元被罵爆

冷氣團超乾！全台雨量預報罕見「整片空白」　北部人嗨：多給幾天

明晨竹苗輻射冷卻探10度　白天回暖4地留意零星雨

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」　半夜走回去！醫嘆：是常態

受封超級月亮！文保景WBC鬆口想挑戰大聯盟　親曝大谷暖心一幕

卡米內羅開轟率多明尼加領先美國！團隊15轟破紀錄

配息調升又衝績效！00929吸引存股族目光　專家教戰打造月領1萬策略

水獺媽媽前進廟埕！　蘇巧慧邀金獎布袋戲團新店廟埕與親子同歡

大回暖！　估飆破30℃

快訊／杜拜機場遭無人機突襲！　油槽「火光竄天」畫面曝

吃一堆菜還卡屎？　專家推「早餐加1物」：羊大便順利滑出來

美容也走無壓力路線！東森自然美頭份新門市主打「先諮詢再護理」

賈吉笑迎WBC四強戰　憶童年後院夢想：這是最棒舞台

台中休旅車叉路突減速！公車剎不住撞上　車尾潰縮扁了

【哭到像生離死別】萌童盯著爸爸照片哭不停　媽：他只是去上班啦XD

生活熱門新聞

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

罕見乾冷型冷氣團報到　北部人嗨：多給幾天

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

日本WBC輸球！球迷怒改總教練wiki「死刑囚、國家戰犯」

炸物、燒烤一堆致癌物！專家曝神級蔬菜當防護罩

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

快訊／07：19台南規模4.3地震　最大震度4級

突然想吃甜點「不是嘴饞」！營養師曝真相

更多熱門

相關新聞

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

把握好天氣！氣象專家吳德榮表示，周四下午至周五，微弱鋒面掠過北部海面，北部雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台氣溫微幅下降。

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

春雨！　2波「下最大」

春雨！　2波「下最大」

今晨7.6℃　下波變天時間曝

今晨7.6℃　下波變天時間曝

明晨局部跌破10度　下周大回暖2天如初夏

明晨局部跌破10度　下周大回暖2天如初夏

關鍵字：

氣象氣象雲吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

春雨！　2波「下最大」

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

今晨9.5℃！　下波「鋒面掃台」

罕見乾冷型冷氣團報到　北部人嗨：多給幾天

「2人被點名」披綠袍挑戰蔣萬安

菊花「飄4種怪味」出事了！　醫警告：洗完還是臭別拖

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

韓媒稱日本吞敗「和韓國一樣恥辱」

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面