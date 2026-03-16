大回暖！　估飆破30℃

▲周三前穩定好天氣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

大回暖！氣象專家吳聖宇表示，未來到周三白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26~27度或以上，南部則是可以來到29~30度或以上；目前預報看起來新一波鋒面要接近、影響北台灣的天氣，可能還是要等到周四下午到晚上去了。

今到周三穩定晴朗

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吳聖宇在臉書說，底層風向轉變成高壓迴流偏東風，迎風的東半邊就開始有一點點降雨機會出現，但是預報看起來雨量有限；周二、周三會進一步轉為東南甚至偏南風，迎風面降雨的區域會更偏向花東、恆春半島一帶。

吳聖宇指出，西半部從今天起到周三天氣依然穩定晴朗，目前預報看起來新一波鋒面要接近、影響北台灣的天氣，可能還是要等到周四下午到晚上去了。

吳聖宇提到，而且預報仍顯示鋒面靠近北台灣後就逐漸減弱、鋒消，因此後半周（周四至周日）除了北部、東北部、東部天氣有些變化，局部有降雨之外；中南部、東南部應該還是維持穩定的好天氣，雲量可能增多，但是並沒有明顯的降雨機會。

高溫估飆破30度

吳聖宇分析，未來到周三白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26~27度或以上，南部則是可以來到29~30度或以上；但夜晚清晨還是較偏涼，雖然底層風向轉東南到偏南風之後，已經不至於再出現10度以下低溫，不過在西半部或雲量較少的空曠地區夜晚清晨，仍有機會出現局部12~14度的低溫機會。

吳聖宇表示，到了周四、周五北台灣受鋒面影響溫度有機會略降，但是冷空氣很弱，對其他地方看起來沒有明顯影響，依然是溫暖、日夜溫差變化較大的情況。

吳聖宇說，整體來看本周依然算是春暖、整體天氣變化較小的一周，雖然周四開始到周末，在北部、東北部、東部有些降雨的機會，溫度也略降；不過，預報看起來鋒面系統不強，冷空氣偏弱，影響程度可能有限。