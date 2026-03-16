快訊／杜拜機場遭無人機突襲！　油槽「火光竄天」畫面曝

▲杜拜國際機場於當地時間16日清晨驚傳遭到無人機襲擊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

杜拜國際機場（DXB）於當地時間16日清晨驚傳遭到無人機襲擊，現場火光竄天，濃煙不斷向空中蔓延。據悉，這起事故波及了機場附近的一座油槽，目前杜拜民防部隊正全力搶救中。

無人機突襲杜拜機場 機場油槽爆炸起火

根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）在社群媒體發布的最新消息，杜拜國際機場附近16日清晨發生一起「無人機相關事故」，導致機場周邊區域引發猛烈火勢。

Fire in vicinity of Dubai International Airport following Iranian drone strike. pic.twitter.com/0QGnJsbmiE — Open Source Intel (@Osint613) March 16, 2026

據了解，這起攻擊直接波及了機場附近的一座油槽，導致現場火勢一發不可收拾。社群媒體上流傳的影片顯示，機場附近冒出熊熊火光，景象相當駭人。杜拜民防部隊目前已趕赴現場展開滅火行動，正努力控制火勢防止災情擴大。

官方緊急應變：目前暫無人員傷亡通報

杜拜官方隨後發表聲明指出，相關單位目前正全力處置這起由無人機事故引發的火災，「我們正採取一切必要措施，確保所有人的安全。」

雖然現場火勢猛烈且造成機場營運壓力，但根據當局初步清查，截至目前為止尚未接獲任何人員受傷或死亡的通報。