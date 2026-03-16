伊朗：已對美以發射700枚飛彈、3600架無人機

▲特拉維夫都會區的馬路遭集束炸彈擊中。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗與美國、以色列的衝突持續升級。伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）宣稱，自戰爭爆發以來已向美國與以色列目標發射約700枚飛彈與3600架無人機。同時，以色列當局表示，伊朗15日再度對以色列發動大規模空襲，並首次出現疑似使用集束彈藥的攻擊。

伊朗對美以發射逾4000枚飛彈、無人機

伊朗革命衛隊發言人透過Telegram發布聲明稱，自戰爭開始以來，伊朗已對美國與以色列目標發射約700枚飛彈與3600架無人機。不過聲明未說明具體時間範圍、攻擊地點或造成的破壞情況。

CNN報導指出，美國國防部尚未對此說法作出回應，相關數字與聲稱目前也無法獨立核實。

伊朗使用集束彈藥

另一方面，以色列當局表示，伊朗15日對以色列境內發動新一輪大規模攻擊。截至當天中午，伊朗已向以色列發射7波飛彈齊射，其中至少有2枚飛彈疑似搭載集束彈藥。

以色列警方公布的監視器（CCTV）畫面顯示，特拉維夫（Tel Aviv）都會區一條道路遭到集束炸彈擊中。

以色列緊急救援組織「大衛盾會」（Magen David Adom，MDA）表示，飛彈散布的子彈藥與碎片在特拉維夫造成4人受傷，其中一名60多歲男子因碎玻璃造成頭部中度創傷，其餘傷者則因爆炸衝擊波送醫治療。