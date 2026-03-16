奧斯卡最高規格維安！部署2000重兵　美軍裝甲車、狙擊手全出動

▲示威者在奧斯卡頒獎典禮外圍舉行抗議活動，警方在場警戒（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

第98屆奧斯卡頒獎典禮於美西時間15日盛大登場，然而在璀璨紅毯背後，卻籠罩著濃厚的煙硝味。隨著美國與伊朗開戰、衝突持續升溫，今年頒獎典禮祭出近年最高規格維安，好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）周邊進入全城封鎖狀態，不僅有超過2000名重兵駐守，連反恐裝甲車、狙擊手都全數出動，嚴防潛在的報復性攻擊。

「Z 字型」路障滴水不漏 進場先過警犬這關

根據《中央社》報導，為了確保這場全球矚目的盛會安全無虞，今年奧斯卡會場周邊1英里範圍內設置了大量水泥路障。即便是持有證件的記者，也必須先將車輛停放在指定的歇業電影院，再轉搭專屬接駁車前往好萊塢大道。

▲奧斯卡頒獎典禮維安。（圖／路透）



由於美方高度戒備可能的車輛衝撞事件，外來車輛完全無法直線駛入核心區域，必須以「Z 字型」折返方式穿過層層路障。進入會場前，所有人員都必須通過包包檢查、兩道金屬探測門，現場更增派多隻嗅覺靈敏的警犬嚴密嗅聞，確保沒有任何危險爆裂物進入杜比劇院。

防伊朗無人機突襲 2000警力駐守

《紐約時報》指出，此次維安規格升級，主因在於聯邦調查局（FBI）與反恐小組日前發出的安全警示。報告指出，伊朗可能利用美國外海的不明船隻發射無人機攻擊加州，雖然州政府官員強調目前並無具體的立即威脅，但執法單位仍不敢掉以輕心。

洛杉磯警察局（LAPD）警探阿里耶塔（Jerry Arrieta）直言，今年的部署是為了確保萬無一失，「做法跟以前一樣，因為這一直都很有效，現在到處都有眼線緊盯著。」

▲示威者在奧斯卡頒獎典禮外圍舉行抗議活動，警方在場警戒（圖／路透）



現場維安兵力超過2000人，包含約1000名警察與1000名私人保全。洛城警局更出動特勤隊（SWAT）、爆裂物處理小組與空中直升機。在杜比劇院周圍的制高點，甚至可以看見狙擊手全程監控紅毯動態，嚴陣以待。

「這場秀必須精準運行」 製作人：要讓巨星感到安全

儘管場外氣氛肅殺，奧斯卡製作團隊仍致力於打造完美的頒獎盛典。製作人卡普爾（Raj Kapoor）表示，團隊每年都會密切監控全球局勢，「這場表演必須像時鐘一樣精準運行，我們希望每個人都能感到安全、受到保護，且賓至如歸。」

洛杉磯警局在聲明中也強調，今年的維安計畫極其周詳，採取了「多層次安全警戒線」與高度可見的警力配置。當好萊塢巨星踏上紅毯的那一刻，整座電影城已進入「軍事級」防禦狀態，力求在戰雲陰影下，守護這座電影最高殿堂的榮光。