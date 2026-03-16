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快訊／荷莫茲海峽斷航！　油價「狂噴40％」飆破100美元

▲▼油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

▲油輪在荷莫茲海峽附近的海灣航行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美國與以色列對伊朗的戰爭進入第三週，中東戰火直接威脅石油設施安全，全球關鍵航道「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）持續封閉，造成史上最嚴重的全球供應中斷。國際油價週一（16日）再度走高，兩大指標原油期貨價格雙雙衝破100美元大關。

兩大原油期貨飆破百美元　創2022年以來新高

根據《路透社》報導，最新交易數據顯示，截至格林威治標準時間15日23時38分（台灣時間16日7時38分），布蘭特原油期貨大漲2.01美元或1.95%，來到每桶105.15美元；該期貨上週五已收漲2.68美元。

美國西德州中級原油（WTI）在上一交易日上漲近3美元後，今日再度攀升1.61美元或1.63%，達到每桶100.32美元。統計本月以來，這兩大原油合約漲幅已超過40%，寫下2022年以來的最高水準。

荷莫茲海峽遭封鎖　川普威脅打擊石油樞紐

這波漲勢主因在於美以對伊朗發動攻擊，促使德黑蘭當局封鎖荷莫茲海峽，此處負責全球五分之一的石油供應，是極為關鍵的運輸咽喉。

美國總統川普（Donald Trump）在週末打擊軍事目標後，進一步威脅將攻擊伊朗的哈爾克島（Kharg Island）石油出口樞紐，引發德黑蘭報復。據悉，哈爾克島處理伊朗約90%的石油出口。

戰火也波及周邊地區，伊朗無人機近日擊中阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）的重要油港。儘管消息人士指出該港口已恢復裝油，但不清楚運作是否完全恢復正常。富吉拉位於海峽外圍，每日出口約100萬桶穆爾班原油，約占全球需求的1%。

IEA破紀錄釋出4億桶儲備　外交談判陷入僵局

面對油價飆升，國際能源總署（IEA）週日宣布將向市場釋出超過4億桶石油儲備，這項史上最大規模的救市行動旨在平抑價格。其中亞太與大洋洲國家將立即釋出，歐洲與美洲則預計於3月底到位。

SEB分析師梅爾森（Erik Meyersson）指出，美國正考慮包含襲擊核址、占領石油樞紐及伊朗南部等「高風險地面選項」，這代表局勢可能進一步惡化。川普也正計畫最快於本週宣布成立聯盟，出動戰艦護送船隻通過荷莫茲海峽。

儘管中東盟友試圖啟動外交談判，但川普政府已予以拒絕，伊朗也堅持在美以停止攻擊前絕不開會，讓停火希望顯得渺茫。

不過，美國能源部長萊特（Chris Wright）仍對後市抱持樂觀，預計戰爭將在「未來幾週內」結束，屆時供應將回升，能源成本也會隨之下降。

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