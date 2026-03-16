美、義基地遇襲！伊朗「集束彈藥」狂轟以色列　8平民受傷送醫

▲特拉維夫（Tel Aviv）都會區的馬路直接遭集束炸彈擊中。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

中東局勢再度陷入動盪，義大利軍方證實，位於科威特、駐有義、美兩國軍隊的阿里阿勒薩利姆空軍基地（Ali Al Salem airbase）於當地時間15日驚傳遭到無人機襲擊。與此同時，伊朗對以色列發動多輪飛彈齊射，甚至動用具高度殺傷力的集束彈藥，目前已知造成以色列境內至少8人受傷。

駐科威特基地遭襲 義軍特遣隊無人機毀損

根據義大利軍方聲明，位於科威特的阿里阿勒薩利姆空軍基地在15日上午成為無人機攻擊的目標。義大利國防參謀部參謀長波托拉諾（Luciano Portolano）在官方X平台上證實，攻擊擊中了一座掩體，導致存放於內的一架義大利空軍特遣隊遠端操縱無人機遭到摧毀。

波托拉諾強調，雖然基地同時駐紮義大利與美國部隊，但在這起襲擊中，所有義方人員均確認安全無虞，並未造成人員傷亡。

伊朗7波齊射炸向特拉維夫 驚傳動用「集束彈藥」

在以色列方面，伊朗於15日發動大規模空襲。以色列當局指出，截至當日中午，伊朗已向以色列境內發射7波飛彈齊射，其中至少有兩枚飛彈含有集束彈藥。

以色列警方公布的監視器（CCTV）畫面顯示，特拉維夫（Tel Aviv）都會區的馬路直接遭集束炸彈擊中。大衛盾會（MDA）救援單位表示，飛彈散布的子彈藥與碎片在特拉維夫造成4人受傷，其中一名60多歲男子因碎玻璃導致頭部中度創傷，其餘人員則受爆炸衝擊波影響送醫。

Footage published by the Israel police shows cluster bomb munitions from an Iranian ballistic missile striking street in Tel Aviv pic.twitter.com/qxSkZQozU3 — WION (@WIONews) March 15, 2026

隨後的攻擊持續造成傷亡，包括兩名男子被爆炸噴濺的柏油碎塊擊中受傷，以及一對80多歲的老夫婦分別因玻璃碎片與吸入濃煙受輕傷。此外，一枚瞄準最南端城市埃拉特（Eilat）的伊朗飛彈則在抵達前被攔截。

以外長痛批「戰爭罪」 開戰至今已有12死

針對伊朗的襲擊，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在視察北部遭襲城鎮扎爾吉爾（Zarzir）時強烈譴責，他指出伊朗政權刻意針對平民區發動攻擊，「這兩週衝突中所有的傷亡者都是平民，這顯然是戰爭罪。」

警司施萊辛格（Shlomi Schlezinger）指出，雖然建築物與車輛遭受嚴重的「附帶損害」，但因民眾在過去16天已習慣在警報響起時立刻躲入避難所或安全室，傷亡人數才得以降低。

根據《國土報》引述安全官員說法，截至3月13日，伊朗已向以色列發射高達250枚彈道飛彈。《法新社》統計數據則顯示，自戰爭爆發以來，以色列境內已有12人死於飛彈或墜落的殘骸。