快訊／川普威脅「取消川習會」　施壓中國打通荷莫茲海峽

▲川普表示，他正考慮推遲與習近平的北京峰會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近日對國際盟友發出強硬警告，他在15日接受《金融時報》專訪時直言，如果北約（NATO）盟友不協助美方重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），北約將面臨「非常慘澹」的未來。同時，為了施壓北京當局協助打通這條關鍵石油水道，揚言不惜延後原定本月下旬與中國國家主席習近平的峰會。

施壓北京打通海峽 川普：不排除延後川習會

根據《金融時報》報導，川普（Donald Trump）在長達8分鐘的電訪中表示，他正考慮推遲與習近平的北京峰會。川普指出，中國有90%的石油經由荷莫茲海峽運輸，理應協助維持秩序，且「兩週的時間太長了」，美方希望在此之前就能看到進展。

川普強調，歐洲與中國都是該水道的直接受益者，與美國並不相同，因此「這些受益者有責任確保那裡不會發生壞事」。他更直言，如果等到峰會才處理就太遲了，「我們可能會延期（訪問）」，但並未透露具體會延後多久。

怒批北約「單行道」 川普：別想贏了才來

談到北約盟友的表現，川普顯得極為不滿。他以烏克蘭為例，批評美國過去慷慨援助距離遙遠的烏克蘭，如今美國在伊朗面臨挑戰，盟友卻縮手縮腳，「我早就說過，北約是一條單行道。我們會挺他們，但他們不會挺我們。」

川普更點名英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer），對英方的反應表示失望。他抱怨英國身為頭號盟友，卻在美方提出請求時拒絕參與，直到美方幾乎瓦解伊朗威脅後才說要派兩艘船過來，「我告訴他們，我們是在贏之前需要這些船，不是贏了之後。」

油價飆漲45% 要求歐洲派特種部隊清除「搗蛋鬼」

自美以兩週前對伊朗發動戰事以來，荷莫茲海峽實質上遭到封鎖，引發全球能源危機。週日晚間國際油價已噴漲至每桶106美元，漲幅高達45%。川普直指伊朗軍事力量已被美軍「徹底瓦解」，目前僅剩在水裡放水雷、出動無人機等「搗亂」行徑。

為了徹底清除威脅，川普具體要求盟友提供協助，包括派遣歐洲數量較多的掃雷艦，以及出動特種部隊消滅沿岸作亂的壞份子，「你總需要一堆人來盯著少數幾個搗蛋鬼。」

威脅轟炸伊朗油儲樞紐 諷刺拜登援烏政策

川普最後也發出嚴厲軍事警告，指出美軍隨時準備對伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動新一輪打擊，「我們可以在5分鐘內炸掉那裡，他們一點辦法也沒有。」

針對俄羅斯是否協助伊朗提供衛星數據，川普則語帶諷刺地表示不清楚具體情況，但認為美方也曾大規模援助烏克蘭，很難在此刻指責對方。

他聲稱前總統拜登（Joe Biden）提供了烏克蘭3500億美元的資助，「當我們也在做同樣的事情時，很難去問對方：『你在幹什麼？』」