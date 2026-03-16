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10億打造園區驚爆違法營業　桃市府挨批包庇廠商

位在桃園大園的「KIRI國際原住民族文創園區」（圖）爆發公安爭議，主管機關桃園市原民局遭控縱容惡質廠商亂搞。（翻攝KIRI國際原住民族文創園區臉書）

▲位在桃園大園的「KIRI國際原住民族文創園區」（圖）爆發公安爭議，主管機關桃園市原民局遭控縱容惡質廠商亂搞。（翻攝KIRI國際原住民族文創園區臉書）

圖文／鏡週刊

被視為原住民產業與地區發展里程碑的「KIRI國際原住民族文創園區」爆發重大爭議！本刊接獲投訴，指園區內超過40個店家，在沒有營業登記、未完成防火區劃的情況下違法營業1年多，負責經營園區的廠商不僅擺爛不履約，還濫收費用，甚至以提告、封路等手段打壓店家，但主管機關桃園市原民局卻沒有積極作為，縱容惡質廠商亂搞，置店家及消費者的安全於不顧。投訴店家呼籲市府拿出魄力，好好整頓，讓他們能合法營業、平安賺錢。

投訴人A先生指出，該園區是在前市長鄭文燦時期設計規劃，直到改朝換代後才開始對外招商，當時桃園市政府原民局以促參（OT）形式，將園區的經營行銷權交給一家名為「桃原文創公司」的廠商，大部分店家以為該廠商是原民局的窗口，認為政府會輔導協助，才點頭同意進駐，沒想到卻誤上賊船！

「園區內的建築一開始雖然有取得建照、使照、消防安檢證明，但不同類型的店家裝潢型態不同，還需要另外申請建築、防火區劃等項目變更，必須獲得核准完工後，才能取得分戶權狀，申請營業登記。」A先生說，當時桃原文創公司向店家們表示，只需將相關資料交給他們，他們就會協助統一辦理，萬萬沒想到根本是騙人的。

耗資10億多元打造的KIRI國際原住民族文創園區，在前年8月1日、原住民族紀念日風光開幕。（翻攝桃園市政府官網）

▲耗資10億多元打造的KIRI國際原住民族文創園區，在前年8月1日、原住民族紀念日風光開幕。（翻攝桃園市政府官網）

A先生告訴本刊，店家原不疑有他，直到後續因管理行銷問題與桃原文創爆發糾紛，桃原文創竟向市府檢舉店家沒有營業登記，店主們才驚覺，每月繳租金、做生意的地方根本不合法。

不只如此，就連設在店家內的消防手動開關都無法作動；另外，桃原文創為增加租金收益，還擅自拆卸防火門、擴充出租空間，並將用來囤放垃圾的區域改為店家倉庫，再把垃圾場移到用簡陋木板隔間的場域，甚至把四樓的小會議室改成套房，租給部分店主當成宿舍，視公共安全於無物！

根據店主所拍攝的影片顯示，設在店家內的消防手動排煙開關完全無法運作。（讀者提供）

▲根據店主所拍攝的影片顯示，設在店家內的消防手動排煙開關完全無法運作。（讀者提供）

另一名投訴店家B小姐表示：「桃原文創根本無心經營，只想用最低成本來牟利，園區店面一坪租金1千6百元，一樓甚至喊到1千9百元，跟位於桃捷A18、A19站附近的環球影城、華泰名品城差不多貴，但提不出對等的行銷活動帶來人潮，就連跨年夜，青埔球場擠滿民眾，園區內卻門可羅雀。」

更讓B小姐無法接受的是，桃原文創招商時宣稱管理費包含保全、清潔、行銷、公區電費，事實上卻只用一名員工充當保全，假日還沒人值班，春節期間消防警鈴頻頻誤響也沒人處理，還是店家安撫客人後，自行找到中控系統、關閉警鈴。

桃原文創公司為增加租金收益，還擅自拆卸防火門（紅框處）、擴充出租空間。（讀者提供）

▲桃原文創公司為增加租金收益，還擅自拆卸防火門（紅框處）、擴充出租空間。（讀者提供）

投訴店家表示，桃園市府聲稱原民文創園區是推廣原民文化的重要基地，事實上卻是桃原文創公司「魚肉原民」的大本營。他們呼籲桃園市原民局拿出魄力，別再縱容惡質廠商，應該比照嘉義縣府盡快解約、好好整頓，讓所有店家都能合法營業、平安賺錢。

桃原文創公司遭控以免租方式吸引店家讓其抽成，再將其當成自身業績回報給桃園市原民局。（讀者提供）

▲桃原文創公司遭控以免租方式吸引店家讓其抽成，再將其當成自身業績回報給桃園市原民局。（讀者提供）

針對相關投訴，桃市原民局提出的說明如下：

一、建築物公共安全疑慮雙方指控重點，依法督促室內裝修合法化

園區建物於完工時均已依法取得建築執照、使用執照及消防安檢證明，空間使用上符合建管相關法令。針對部分空間未經申請先行裝修行為，本局認定營運廠商（桃原文創）未落實審核及允准施工，屬「管理疏失」，已正式列入OT營運契約「違約」事項並督促OT營運商委託專業建築師辦理用途變更及室裝補辦，限期在4月13日前完成行政程序，本局與建管單位將持續進行查驗，確保園區整體消防公安標準一致，不容許公共安全有任何折扣。

二、嚴查違規改建情事，要求空間回歸原始設計

針對外界指控，本局與履約管理顧問（PCM）於接獲通報及歷次履約管理會議中均已掌握，並主動檢核是否符合契約及投資執行計畫規範。經查係進駐業者因裝修需求而拆除，並獲得營運商同意；本局已要求營運商負起管理責任，依法補辦行政程序。

經現場覈實，四樓會議室並無挪做其他使用，其餘垃圾存放區等異動，經核均未違反契約及投資執行計畫之規定。

三、本局強化契約績效查核，保障進駐店家合法權益

針對營運商調整租賃契約（如抽成免租）之商業作為，本局強調所有調整均須受契約規範約束。本局將持續透過各項督導會議，密切掌握營運商與店家間的合約關係，要求廠商必須落實「輔導原民產業」之義務，確保所有營運模式皆符合公平原則，以保障在地店家之權益。

四、本局將嚴格考核履約實績，秉持行政中立與法治原則

本局對本案始終秉持專業監督之責。現行履約管理均委由專業顧問團隊實施高強度稽核，嚴格依據本案契約條款進行年度考核，以確保市府與市民之利益得到最妥善的保障。

本局再次呼籲公私協力，回歸法治共營願景

KIRI國際原住民族文創產業園區設立旨在扶植原民產業，凝聚文創能量。本局將持續以正向、務實的態度，落實營運商與店家間的溝通與協調工作，共同優化創業與遊憩環境，讓園區回歸推廣原民文化之核心目標。


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