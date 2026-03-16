鋪路川習會！美中貿易會談首日進行逾6小時　今繼續談

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與中國經貿團隊15日在法國巴黎舉行新一輪經貿會談，為期2天的談判聚焦關稅、稀土供應與科技出口限制等敏感議題，同時也被視為替美國總統川普可能於本月底訪問北京、與中國國家主席習近平會晤鋪路。分析人士指出，即使未來舉行領袖峰會，雙方取得重大突破的機會仍然有限。

美中高層首日會談逾6小時

這次會談由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰領銜，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也參與談判。會議地點在巴黎的經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD）總部。美國財政部官員表示，首日會談持續超過6小時，於當地時間15日晚間6時結束，雙方預計16日上午繼續談判。

中國官方媒體新華社同日發文指出，在全球經濟復甦乏力與國際局勢動盪之際，國際社會普遍期待中美相向而行，為全球經濟帶來更多確定性與穩定性。文章並稱，兩國元首過去一年保持良好互動，為雙邊關係提供重要戰略保障。

報導指出，巴黎會談預計將討論多項爭議議題，包括美國對中國商品加徵的關稅、中國稀土礦物與磁體供應、美國對高科技產品的出口管制，以及中國採購美國農產品等問題。

避免緊張局勢升級 還要做成生意

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，雙方目前的最低目標是維持對話、避免緊張局勢進一步升高。他認為，川普可能希望在與習近平會面時獲得新的採購承諾，例如購買波音客機、增加液化天然氣與黃豆進口，但若要換取這些成果，美方可能需要在部分高科技出口管制上作出讓步。

川習會進展恐有限

甘思德指出，即使未來舉行「川習會」，最可能的結果仍是表面上顯示有所進展，但實際情況大致維持近幾個月的格局。

會談也將檢視2025年10月川普與習近平在南韓釜山宣布的貿易休戰協議落實情況。該協議當時緩和了雙邊貿易緊張，美國降低部分中國商品關稅，中國則暫停1年對稀土出口的嚴格限制，同時美國暫停擴大對中國企業的科技出口黑名單。中國並承諾採購1200萬公噸美國黃豆，並在2026年增加至2500萬公噸。

稀土仍是重大爭議

不過稀土供應仍是雙方主要爭議之一。儘管部分產業仍能取得中國稀土出口，但美國航太與半導體企業仍面臨關鍵材料短缺問題。

此外，美國近期對中國及其他15個貿易夥伴啟動新的「301條款」調查，也為談判增添壓力。北京已對相關調查提出譴責，並表示保留採取反制措施的權利。