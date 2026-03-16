出口民調：哈薩克新憲公投過關　總統可望突破任期限制

▲哈薩克總統托卡耶夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

哈薩克15日舉行修憲公投，根據出口民調結果，約87％選民支持通過新憲法。外界認為，這次修憲可能為總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在2029年任期結束後繼續掌權留下法律空間。

新憲法獲87％民眾支持

路透社報導，兩項出口民調均顯示，新憲法獲得約87％選民支持。哈薩克中央選舉委員會稍早表示，此次公投投票率達73％。

精簡國會 總統擴權

新憲法內容包括精簡國會架構，並恢復1996年被廢除的副總統職位，同時賦予總統任命副總統及多名重要官員的權力。

部分哈薩克分析人士指出，由於修憲過程推進迅速，外界推測托卡耶夫可能利用新制度安排政治接班。例如，他可能任命副總統作為接班人後提前卸任，或藉由新憲法重設總統任期計算方式，以延長執政時間。

根據現行與新憲法規定，哈薩克總統任期均為7年且不得連任。這項制度是托卡耶夫在2022年提出並推動實施。

美聯社報導，此次修憲還將哈薩克國會兩院制度合併為單一議會，同時規定總統在國會同意下可任命多名政府高層官員。

4年內2次修憲 為繼續掌權鋪路

托卡耶夫提出這次修憲，是哈薩克4年內第2次修憲。現年72歲的托卡耶夫曾任前蘇聯官員與哈薩克外交官，目前任期預計至2029年結束。分析人士認為，這次公投可能為他在任期屆滿後繼續掌權鋪路。