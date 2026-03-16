嫌房間太亂！姑姑剪爛整屋衣物　再持刀逼姪女「牙齒頭髮選一個」

▲北市1名姑姑不滿姪女晚歸又嫌房間亂，竟剪爛衣物逼選「牙齒或頭髮」。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名李姓女子因不滿同住姪女生活習慣不佳，竟在住處內持剪刀剪毀大量衣物、鞋襪與包包，還在對方深夜返家後，持刀逼問「牙齒跟頭髮選一個」，最後強行剪掉姪女頭髮。士林地院審理後認，李女行為已構成強制罪及毀損他人物品罪，判處有期徒刑2月、拘役30日，均得易科罰金。

去年某日晚間，李女前往其提供姪女居住的北市住處，因認為姪女長期晚歸、不受管教，且房間囤積衣物、環境雜亂，心生不滿。

李女隨後持剪刀將姪女房內多件物品剪毀，包括鞋子7雙、內衣、背心、內褲、襪子、裙子、洋裝、禮服、包包、皮夾、帽子、上衣及長褲等物品，甚至連玩偶也遭破壞。這些物品被剪壞後，又被丟散在房間與客廳各處，導致多數物品無法再使用。

隔天凌晨4時許，姪女返家後，衝突再度升高。李女見姪女返家後先質問為何晚歸，接著竟雙手各持一把菜刀，要求姪女進入房間，並對她說出「牙齒跟頭髮選一個」等語。

姪女當時看到姑姑情緒激動，且屋內多處門片已被砍壞，她十分害怕，不敢反抗。由於認為頭髮還能再長、牙齒一旦受傷難以復原，因此只好被迫選擇頭髮。隨後李女便持剪刀將她頭髮剪短。

姪女事後因心生恐懼，擔心姑姑情緒再度失控，遂向警方報案求助，警方到場後也發現屋內門片及多處物品遭破壞，案件因此曝光。

法院開庭時，李女承認自己曾剪短姪女頭髮，但否認毀損與強制犯行。她辯稱，姪女被剪壞的衣物與鞋襪並非她所為；至於剪髮部分，她當時是提供姪女兩個選擇，包括搬離住處或剪頭髮，是姪女自己同意剪髮，她才動手。

不過，法院綜合證人證詞、現場照片及員警密錄器勘驗結果後認為，案發當時屋內多處門片確實遭利器破壞，姪女物品也遭剪毀。證人亦證稱曾看到李女持剪刀剪壞衣物，並一手拿剪刀、一手拿菜刀對姪女剪髮，姪女當時嚇得發抖、不敢說話。

法官指出，李女並未以理性溝通方式處理家庭衝突，而是在情緒激動下破壞物品並以「牙齒或頭髮」作為威嚇，使姪女在恐懼中被迫選擇剪髮，已壓迫他人意思自由，符合刑法強制罪要件。

此外，大量衣物與物品被剪壞，也已達「致令不堪用」程度，因此構成毀損他人物品罪。

法院審酌，李女因不滿姪女生活習慣而情緒失控，破壞財物並脅迫剪髮，顯示情緒控管與法治觀念不足；但考量她無前科，判處強制罪有期徒刑2月、毀損罪拘役30日，均得易科罰金，每日折算新台幣1000元。

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