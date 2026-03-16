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22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名25歲姚姓男子因懷疑遭22歲黃姓男友傳染性病，竟持水果刀當街刺死對方，遭法官裁定收押。而死者平時熱衷廟會活動，臉書最後一篇貼文也是分享廟宇遶境大典照片。死者父則認為，兩人只是好朋友，兒子沒有同志傾向，也否認姚男指控傳染性病。

▼姚男懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

疑遭傳染性病引殺機

警方調查，姚男與黃姓大學生為同志情侶，近期姚男因檢驗出感染性病，懷疑遭男友傳染，曾多次與對方發生爭執，但均遭黃男以「我沒有病」冷淡回應。姚男14日上午曾因情緒不穩在家中嘗試輕生，所幸被家人及時救回，怎料他心中憤恨難平，當晚決定前往黃男上班地點蹲守，要對方給交代。

雙方見面後再次爆發口角，姚男見黃男徒步離去，一路尾隨至西門路四段一處騎樓，突然持刀朝對方猛刺。黃男頸部遭割傷，腹部更因重創導致臟器外露，倒臥在血泊之中，經送醫急救後，仍於15日凌晨1時多宣告不治。

▼黃男送醫宣告不治。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南姚姓男子懷疑男友傳染性病給他，憤而持刀殺人。（圖／記者林東良翻攝）

預購兇刀埋伏等候

警方當場逮捕姚嫌，並查出早有預謀，經調閱監視器發現，姚嫌於14日凌晨3時多，便前往安南區一家五金百貨行購買水果刀，隨後才前往黃男打工處埋伏。

黃父表示，當初看到姚男時，第一印象就不太好，覺得這個人心術不正、打扮邪裡邪氣，因此不樂見兒子與他交友，還不斷告誡兒子離他遠一點，「家裡的人都覺得，這個人不能交朋友，感覺怪怪的，我也要兒子漸漸與他疏離。」

▼黃父說，兒子沒有同志傾向，也否認姚男指控傳染性病。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃父說，兒子還在就讀大學，平時沒課的空檔，就會到百貨公司的美食街打工；14日當天中午，姚男還有到家中按鈴表示要找黃男，當時是他應門，見到是姚後，當即表示兒子不在家，並將對方請離。

黃父指出，當下就覺得姚男很不高興、一臉凶象，有疑似要報復的樣子，在對方離開後，他還打電話告知兒子。兒當時回應父親，「如果他再來亂，你就報警，不要理他。」

姚嫌遭裁定收押

未料晚間再接到電話，竟會是天人永隔惡耗，黃父忍不住痛哭，他說，姚男身材瘦小，而兒子身高有180公分，有在練武術、宋江陣，不願相信兒子竟會遭對方持刀砍殺。對於同志伴侶一事，他則認為兩人只是好朋友，兒子沒有同志傾向，也否認姚男指控傳染性病。

而從死者的臉書內容，可看出熱衷廟會活動，時常分享廟會攝影照片，最後一篇發文則是在10日，也是分享廟宇的遶境大典。台南地檢署檢察官15日完成初步相驗，認定姚嫌涉犯殺人重罪且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，並排定17日解剖釐清死因。

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