國際能源總署：亞洲和大洋洲戰略石油儲備率先釋出

▲中東戰火影響石油供應。（圖／視覺中國）



記者張靖榕／綜合報導

國際能源總署（International Energy Agency, IEA）表示，為因應中東戰爭導致油價飆升與供應中斷，亞洲與大洋洲的戰略石油儲備將「立即」釋出，美洲與歐洲則預計最快於3月底開始釋出。這也是IEA成立以來規模最大的一次緊急釋油行動。

亞洲、大洋洲成員國率先釋出石油儲備

法新社報導，IEA成員國於11日同意動用儲備，以緩解戰爭造成的能源市場衝擊。IEA指出，各會員國已提交執行計畫，顯示亞洲與大洋洲成員將率先釋出石油儲備，而美洲與歐洲成員則預計在3月底開始釋出。

IEA表示，此次全球將釋出由各國政府管理的石油儲備共計2億7170萬桶，以穩定市場供應。該機構指出，中東戰事已造成「全球石油市場史上最大規模的供應中斷」。

俄烏戰爭以來首次

這是IEA自成立以來第6次緊急動用戰略儲備，也是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次採取此類措施。IEA表示，此舉是一項「重要且受到支持的緩衝措施」。

不過，目前已宣布的釋油計畫尚未對油價產生顯著影響。國際油價目前仍在每桶約100美元（約新台幣3200元）附近徘徊，創下2022年以來新高，也遠高於戰爭爆發前每桶低於70美元（約新台幣2240元）的水準。

油價穩定關鍵仍在荷莫茲海峽

IEA同時指出，恢復石油供應穩定的關鍵仍在於恢復船隻正常通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，伊朗已實質封鎖這條全球重要能源航道。

IEA表示，建立完善的保險機制以及對船運提供實體安全保護，將是恢復石油流動與穩定能源市場的關鍵因素。