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美官員估戰爭「數周內結束」　伊朗稱國家還很強大：沒要求停火

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

在國際油價逼近每桶100美元、能源市場震盪之際，美國官員預測與伊朗的戰爭可能在數周內結束，並表示屆時能源供應將回升、油價有望回落。伊朗方面則強調國家依然「穩定且強大」，並已準備長期自衛。

川普威脅對哈爾克島發動更多攻擊

路透社報導，美國總統川普周末威脅將對伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）發動更多攻擊，並表示目前無意透過協議結束戰爭。這場衝突已導致戰略航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，使全球能源市場出現劇烈波動。

伊朗稱「國家夠強大」　不談判準備長期自衛

川普表示伊朗方面有意願談判，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）否認此說。他在美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）表示，「我們從未要求停火，甚至沒有主動尋求談判。我們準備好自衛，不論需要多長時間。」

川普政府：戰爭將在數周內結束

在油價高檔徘徊之際，川普政府官員試圖向市場釋出衝突將快速結束的訊號。美國能源部長萊特（Chris Wright）在美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）表示，「這場衝突將在接下來幾個星期內結束，可能更早。到時我們將看到供應回升並壓低價格。」

阿拉奇則在CBS訪問中強調，伊朗並未面臨生存危機。他說，「這不是一場生死存亡的戰爭。我們夠穩定、夠強大。看不出有任何理由要與美國談判，因為他們決定攻擊我們時，我們當時正處於談判之中，這已經是第二次了。」

戰爭進入第3周，川普日前接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，美軍空襲已「徹底摧毀」哈爾克島大部分地區，並警告還可能發動更多攻擊，「我們可能還會再打幾次，只是為了好玩。」

據3名消息人士透露，華府對中東盟友提出啟動談判的提議未予回應。與此同時，伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）表示已向以色列以及區域內3處美軍基地發射更多飛彈。

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