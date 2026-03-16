想赴日參加兒畢典遭日議員反對　柯文哲淡定回：1、2個聲音無所謂

▲民眾黨創黨主席柯文哲（中）。（圖／民眾黨提供）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，案件預計於3月26日宣判。柯文哲妻子陳佩琪日前表示，希望委託律師向法院聲請暫時解除出境限制，讓柯文哲能赴日本參加兒子3月24日在東京大學舉行的博士班畢業典禮，但日本神戶市議員上畠寛弘公開表態反對，直言日本不應允許「試圖逃避司法的人」入境。對此，柯文哲15日回應表示，民主國家本來就有各種聲音，「所以我倒覺得這個沒有什麼奇怪的」。

日議員表態反對入境

上畠寛弘指出，如果兒子的畢業典禮是人生重要時刻，那麼作為父親更應優先誠實面對司法審判，而不是處理私人行程。他認為，既然案件即將宣判，就不應為了參加成年子女的畢業典禮而申請出境，並表示自己已向日本法務省與出入國管理當局表達立場，「日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。

▲日本議員上畠寛弘日前訪台，與行政院長卓榮泰合照。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

柯文哲：1、2個聲音無所謂

柯文哲15日出席嘉義選戰實務培訓營前受訪時再度表示，「這個也沒有什麼啦」，民主國家總是會有不同聲音，一個、兩個人表達意見也無所謂，「所以我倒覺得這個沒有什麼奇怪的」。

談「橘子」未回國：若是我也會等判決

另外，京華城案將在3月26日宣判，柯文哲日前在節目中提到前秘書「橘子」許芷瑜未回國一事，直言「我要是橘子我也不敢回來」。柯文哲受訪時解釋，檢方其實掌握所有筆錄與通聯紀錄，當時被指控指使橘子出國，但實際上對方早在一個多月前就已離境，他也沒有與對方聯絡；若看到前競選總部財務長李文宗被羈押11個月、還被求刑15年，「誰要呆呆回來被人家關」，如果自己是橘子，也會等一審判決後再回國。

批案件牽連無辜 質疑司法信任度

柯文哲也表示，京華城案「其實大家都知道目標是對準柯文哲」，但過程中傷害太多無辜的人，包括李文宗在他看來「完全是冤獄」。他強調司法是國家最後一道防線，不應成為政治工具，也質疑此案對台灣司法的社會信任度造成傷害，未來如何重新建立人民對司法的信任，將是一項重要課題。