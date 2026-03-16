突然想吃甜點「不是嘴饞」！營養師曝真相：恐是身體缺營養

▲深夜突然想吃炸雞或甜點，可能不是嘴饞。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

某個深夜突然想吃炸雞或甜點，可能不只是因為嘴饞！營養師陳珮淳指出，這種現象在醫學上稱為「食物渴望」。當人體的血糖、荷爾蒙或營養狀態改變時，大腦會透過想吃特定食物的訊號來提醒身體缺氧。例如想吃甜食可能是缺鉻，想吃炸物則可能是身體缺乏Omega-3脂肪酸。

渴望甜食與巧克力 恐是血糖與壓力亮紅燈

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當身體感到疲勞或血糖下降時，大腦會傾向尋找吸收最快的糖類來補足能量。陳珮淳表示，若體內缺乏能穩定血糖的「鉻」，或血清素原料「色胺酸」，就容易產生想吃蛋糕的慾望。此外，若在壓力大時特別想吃巧克力，則可能是缺乏參與神經放鬆的「鎂」，建議可改吃黑巧克力或無添加堅果來補充。

▲深夜突然想吃炸雞或甜點，可能不是嘴饞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



鹹食炸物停不下來 電解質與好油攝取不足

長時間壓力大或大量流汗，會導致體內的「電解質」不平衡，包含鈉、鉀、鈣、鎂等流失，進而讓人渴望洋芋片等鹹食。至於想吃炸雞，則可能是大腦的獎勵系統在作祟。陳珮淳解釋，油脂雖能帶來短暫滿足，但有時身體其實需要的是支持大腦功能的Omega-3脂肪酸，此時攝取鮭魚、鯖魚或酪梨會是更好的選擇。

澱粉與酒精成癮 可能與蛋白質及B群有關

心情低落時想大嗑麵包或澱粉，除了是因為碳水化合物能幫助產生血清素，也可能與蛋白質攝取不足有關。另外，依賴酒精放鬆的人要注意，酒精代謝會消耗大量「維生素B群」，若平常 B 群攝取不足，身體抗壓能力下降，反而會陷入更想喝酒的惡性循環。

穩定食慾不崩潰 均衡飲食是控管關鍵

陳珮淳提醒，偶爾想吃特定食物很正常，但若頻繁出現想吃甜、鹹或油炸物的衝動，就代表身體營養不太平衡。與其靠零食短暫抒壓，不如在日常飲食中均衡攝取蛋白質、好脂肪、維生素與礦物質。只要身體營養補足，大腦就不會再亂發出錯誤的食慾訊號，讓你在面對美食誘惑時更有自制力。