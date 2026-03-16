《富爸爸》曝美國恐已進入新大蕭條　舉2因應方式：記住黃金法則

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎再次示警，金融體系的崩盤正在加速。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）

記者趙蔡州／綜合報導

全球經濟前景動盪不安，暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日再度示警，金融體系的崩盤正在加速，美國可能已進入了所謂的新大蕭條，他也分享2種因應方式，還說經濟崩潰時也有增加資產的機會。

羅伯特．清崎近日在X平台表示，市場壓力正在陸續浮現，像是私人信貸基金因投資人撤資而出現恐慌，許多知名的銀行或金融機構也都陷入困難，金融分析師、暢銷書《貨幣戰爭：下一次全球危機的形成》作者瑞卡茲（Jim Rickards）更認為，美國已進入新的大蕭條。

羅伯特．清崎指出，如果有一直追蹤他的X帳號、Podcast、書籍與遊戲，就會知道他的目標是在經濟動盪時變得更富有，而非變成更窮的受害者，他的做法就是持續加碼投資石油、白銀、黃金、比特幣與以太幣。

羅伯特．清崎呼籲投資人要記住銀行擠兌的黃金法則，市場崩潰時，資金不會憑空蒸發，而是會流向某個地方，「你要做的事情，就是找出那些從銀行、企業或工作中流出的資金，究竟流向哪些地方。」

羅伯特．清崎說，可能有人會質疑「真的這麼簡單嗎」，他的回答是「就是這麼簡單」，前提是必須知道應該向誰學習、該聽誰的觀點，「簡單說，聰明的錢正在變得更富有，而愚蠢的錢則在四處亂竄」。

他最後說，現在不是當無頭蒼蠅的時候，經濟繁榮時，聰明的錢會變得更富有，經濟崩潰的時候同樣也是。