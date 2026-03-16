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社會 社會焦點 保障人權

「老師我被X過！」國二女課堂驚吐惡伯父狼行　9歲妹也受害

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲狼伯父自2022年起多次對兩名姪女伸出魔爪，法院於2025年重判10年6月徒刑定讞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者閔文昱／綜合報導

屏東一名男子阿明（化名）竟對兩名親姪女多次伸出魔爪，分別犯下強制性交及強制猥褻罪。高雄高分院審理後，認定阿明罔顧人倫，嚴重戕害未成年幼女身心，最終駁回其上訴，維持原判有期徒刑12年。

趁睡覺伸魔爪 姊妹花接連受害

判決指出，阿明與被害姊妹小美（化名，案發時14歲）、小花（化名，案發時9歲）為伯姪關係，住處相鄰。2022年4月間，小花因準備隔日出遊先行留宿阿明家，不料阿明竟趁其熟睡之際強行猥褻陰部；同年6月，阿明又將另名姪女小美帶往住處房內，不顧其拒絕強行指侵。

阿明的惡行並未就此止步。2023年3月，他趁小美獨自在客廳沙發休息時，再度強行壓制並指侵得逞，事後竟還塞給小美1,000元現金。小美隨後透過通訊軟體向大嫂哭訴，「大伯又跑來，跟上次一樣，他力氣很大我沒辦法反抗」，這段對話也成為法庭上的關鍵證據。

課堂驚人自白 揭發多年獸行

全案曝光的關鍵，竟是一場國中校園的兩性課程。2023年3月，小美在數學老師林老師（化名）提到兩性互動議題時，突然在全班同學面前脫口而出，「老師你知道嗎？我被幹過！」語出驚人讓在場師生全聽傻。林老師隨即察覺不對勁，下課後主動關切小美，才讓這起隱瞞多時的性侵案攤在陽光下。

阿明在法庭上全盤否認犯行，辯稱當時是帶小兒子去請小美照顧，並支付1,000元作為照顧費。至於小花哭泣一事，阿明則辯稱是因為「天氣太熱沒開冷氣」在鬧脾氣，並強調自己當天還有帶工人準備上班，絕無作案時間。

罔顧人倫 重判12年定讞

然而，法院審理後認為，阿明的說詞與工人證詞不符。且小美、小花對於受害細節描述清晰、一致，並有母親與大嫂曾多次向阿明理論的紀錄為佐證。法官審酌阿明領有中度身心障礙證明，卻在受到家屬告誡後仍不知悔改，再度犯案，主觀惡性甚重。

高雄高分院最終認定，阿明身為長輩卻未盡保護之責，為滿足私慾嚴重破壞被害人身心發展，且至今未與受害者達成和解。法官裁定維持原審判決，依對未滿14歲女子強制性交、強制猥褻等罪，合併定應執行刑12年。

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