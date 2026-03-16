陸網紅「鹿哈」賠慘了！直播賣黑心產品被抓包　恐賠415億元

▲大陸網紅「鹿哈」靠著模仿起家，如今捲入賣黑心產品的風波，可能要賠415億元。（圖／翻攝抖音／凌達樂）



記者柯振中／綜合報導

大陸千萬級網紅「鹿哈」（凌達樂）近日遭踢爆直播販售的毛肚生產環境極其惡劣，不僅食材直接鋪放在積水髒地，工人更邊抽菸邊加工，甚至違規添加雙氧水且未標註，與其宣稱「孕婦可食」的承諾嚴重不符。雖然銷量數字尚待釐清，但若按「假一賠十」計算，賠償金恐高達新台幣415億元。目前涉事工廠已被勒令停工，產品全數下架。

髒地冷卻還摻藥 黑心工廠曝光

綜合陸媒報導，鹿哈販售的「膳小丫貢菜千層肚」15日遭到踢爆，生產單位「四川川牛福食品」衛生條件令人作嘔。工人在蒸煮過程隨意抽菸，任憑菸灰掉入食材，且在加熱完畢後，工人更將高溫毛肚直接倒在破損積水的地面冷卻，任由地磚碎屑與污水混入產品，甚至還有人穿著進出廁所的防水靴在裡面走動，造成嚴重交叉污染。

▲大陸網紅「鹿哈」靠著模仿起家，如今捲入賣黑心產品的風波，可能要賠415億元。（圖／翻攝抖音／凌達樂）



宣稱孕婦可吃 竟含雙氧水成分

鹿哈在直播時曾強調產品「免洗免煮」、「假一賠十」，甚至稱「孕婦可當零食吃」。然而工廠卻被查出違規使用雙氧水（過氧化氫）浸泡毛肚，藉此增白增脆，且配料表完全隱瞞。

不少消費者反應產品帶有奇怪的「洗手乳味」，醫師警告雙氧水殘留恐嚴重危害健康，這與鹿哈宣稱的安全性極度反差。

▲大陸網紅「鹿哈」靠著模仿起家，如今捲入賣黑心產品的風波，可能要賠415億元。（圖／翻攝抖音／凌達樂）



天價賠償金引議 網紅品控失靈

事件曝光後，網路推算若以網傳3000萬元（人民幣，下同，約新台幣1.39億元）單銷量計算，「假一賠三」需賠26億元（約新台幣121億元），「假一賠十」更飆至89.7億元（約新台幣415億元）。

雖然事後澄清該銷量為全品項總數，但鹿哈靠模仿偶像起家、7個月大賺3500萬元（約新台幣1.63億元），卻未對自己直播販售的商品詳加掌控，導致品質出了問題，已引發大眾憤怒。儘管其聲稱「若核實願負責」，但目前已自稱「拿不出30萬元（約新台幣139萬元）現金」。

直播新制將上路 帶貨須負連帶責

這起事件被視為直播界「最貴翻車案例」，目前南充市監管局已查封原料並送檢。由於當地3月20日將實行直播新法，明確規定主播需承擔連帶責任，這讓鹿哈的法律責任更顯沈重。輿論紛紛呼籲應建立「黑名單制度」，防止網紅只顧賺快錢卻忽視消費者生命安全。