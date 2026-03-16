北漂女生病！爸媽寄「超大包裹」幫補身　她打開傻眼：是一整頭牛

▲女子因生病在家休養，遠在內蒙古老家的父母得知消息後，竟透過物流寄來一個超大的包裹。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸北京一名女子因生病在家休養，遠在內蒙古老家的父母得知消息後，竟透過物流寄來一個超大的包裹。女子打開後才發現，箱內竟是父母特地分裝寄來的「一整頭牛」。事件曝光後在網路上引發熱議，不少網友直呼「太豪氣」，也有人感嘆這是父母最樸實的愛。

綜合陸媒報導，常姓女子來自內蒙古赤峰，目前定居在北京。她表示，自己遠嫁北京後，父母仍留在內蒙古生活，日前因身體不適在家休養，爸媽得知後並未多問，只是默默寄來一個體積龐大的包裹，大到連物流人員都忍不住多看幾眼，讓她一度好奇裡面到底裝了什麼。

常女士回憶，當她打開箱子時，裡面整齊堆滿一包包獨立包裝的肉品，拆開後才驚訝發現，竟是父母從老家寄來的牛肉，而且依照不同部位分門別類、冷凍保存，等同於把整頭牛分裝後寄送到北京。她將過程分享到網路後，引發大量網友討論，不少人留言表示「父母太疼女兒了」、「這份愛真的很實在」。

常女士也透露，母親在電話中只簡單說了一句「你身體好了，媽心裡就踏實了。」雖然話語平淡，卻讓她十分感動。她表示，父母平時不太善於表達情感，但總會用最實際的方式關心孩子，希望她能多補充營養、早日恢復健康。

不少網友也在留言區分享類似經驗，認為父母的愛往往不在華麗的言語，而是在生活細節中展現。有人形容，這一箱牛肉不只是食物，更像是一份「定心丸」，象徵家人的牽掛與關懷。對許多在外地打拼的子女而言，即使年紀漸長，在父母眼中仍然是需要被照顧的孩子。

延伸閱讀

▸ 25歲妹子花1週用牙啃出紅蘿蔔「萬里長城」 網驚豔: 嘴藏3D列印機

▸ 「冰箱貼」太久不移會出事？專家揭3大隱患：恐傷害機體還更耗電

▸ 原始連結