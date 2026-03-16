離奇婚姻！47歲男用「1000元+20顆蛋」娶82歲老婦　網揭背後陰謀

▲47歲男子娶了82歲老奶奶當老婆，但婚後卻置之不理。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸湖南湘潭最近上演一樁讓人跌破眼鏡的婚事！一名47歲大叔只花了1000元人民幣（約4667元台幣）外加20顆雞蛋，就把82歲老奶奶娶回家。這份聘禮簡直比去超市採購還隨意，讓老奶奶的子孫事後氣到不行，直接衝到男方家要討個公道。

老奶奶莫名結婚兒孫氣炸

中國《海報新聞》報導，湖南這名47歲中年男子竟然只靠1000元人民幣和20顆雞蛋，就把82歲的老奶奶帶去登記結婚，事後老奶奶的兒孫發現後氣得半死，覺得家裡的長輩被欺負，立刻衝去男方家理論。

男方母稱兩人情同意合

老婦人自稱當時以為只是玩笑話才隨手收下聘金，2月9日被帶去領證時，因為不識字，還以為只是單純拍張合照，壓根沒想到自己竟然在晚年成了新娘，糊里糊塗就辦好了結婚登記。更離譜的是，登記完後男子並未履行照顧義務，雙方依舊各過各的，老婦人的兒子找上門質疑，男方母親卻理直氣壯表示兩人是合意結婚，拒絕溝通細節。雙方僵持不下，讓這起婚約陷入僵局。

網民懷疑有陰謀

這種閃婚又神隱的舉動，讓鄰里街坊議論紛紛，也有網友質疑男方根本是醉翁之意不在酒，可能是盯上老奶奶的養老金或房產，這場忘年戀背後的動機，恐怕比聘禮那20顆雞蛋還要不單純。



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