　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！網友實測：刷馬桶次數真的少很多

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

▲臉書社團近期掀起「懶人清潔神器」討論熱潮，馬桶清潔球也憑藉其便利性，讓不少會員紛紛在社群分享實測心得！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場社團掀討論　「懶人清潔神器」被網友狂問
不少消費者在購物前都會先到社群平台做功課，其中「Costco好市多商品經驗老實說」等社團更是許多會員分享必買商品的重要資訊來源。最近就有網友在社團中討論一款馬桶清潔球，被不少人形容為「懶人清潔神器」，相關貼文也引發不少網友分享使用心得。

有網友表示，原本只是抱著試試看的心態購買，但實際使用後發現，每次沖水時都會產生不少清潔泡泡，「沖水就像順便幫馬桶做一次清潔」，讓整體清潔維持得更輕鬆。也有使用者分享，「泡泡很多，馬桶看起來比較乾淨」，甚至有人說用了之後刷馬桶的頻率真的明顯降低。

除了清潔效果之外，氣味也成為不少網友討論的重點。有使用者留言表示，「味道不像一般清潔劑那種很重的化學味，比較像香氛味」，廁所整體氣味也變得更清爽。

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

▲▼網友實測「馬桶清潔球」發現，只要沖水就能產生大量泡泡，能有效維持馬桶潔淨並降低刷洗頻率。此外，清爽的香氛氣味也取代了傳統的化學沉重感，成為眾人公認的居家清潔好幫手。（圖／擷取自臉書社團）

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

歐洲No.1浴廁清潔品牌　懸掛式設計沖水即可清潔
引發社群討論的產品，其實是歐洲知名浴廁清潔品牌Bref妙力推出的「懸掛式馬桶清潔球 SPA精油系列」。Bref妙力在歐洲浴廁清潔市場長期深受消費者信賴，而這款懸掛式馬桶清潔球也成為不少消費者日常維持馬桶清潔的輔助用品。

產品採用圓球設計，掛在馬桶邊緣後，每次沖水時水流會進入球體並帶出清潔劑，形成清潔泡沫隨水流沖刷馬桶內壁，達到日常清潔效果。產品同時加入天然SPA精油香氛配方，推出「凝香百合」與「香浴雪松」兩種香味，並添加異味中和因子，主打香氣自然、不刺鼻，也避免香味與異味混合的不適感。對於追求生活品質的消費者來說，更是一個能提升如廁體驗的產品。

球型設計貼合馬桶壁　安裝方便也不易卡垢
在社群討論中，也有不少網友提到與其他潔廁產品相比的差異。有使用者指出，部分潔廁產品在安裝時需要將手伸入馬桶內，不僅讓人感到不方便，使用期間也可能出現清潔劑卡垢的情況。

而懸掛式馬桶清潔球只需掛在馬桶邊緣即可使用，不需要將手伸入馬桶內安裝，加上圓球造型能貼合馬桶壁，沖水時水流也能順利帶出清潔劑與泡沫，讓清潔效果更均勻。也因此有網友形容，這類型產品在日常清潔上相對省事，馬桶不易累積黃垢與水垢，有效減少刷馬桶的頻率，也更適合忙碌生活的家庭。

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

▲▼懸掛式馬桶清潔球，主打使用起來衛生又省力，透過水流帶動泡沫均勻清潔，能預防黃垢與水垢累積，大幅降低刷洗頻率，成為忙碌家庭維持浴廁整潔的省事首選。（AI協作圖／經編輯審核）

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

限時折扣再掀討論　網友：好市多必買清潔用品
除了使用體驗之外，不少社團討論也提到價格優勢。有會員分享，這款產品在好市多販售18入大包裝，目前活動期間還推出折扣優惠，因此成為不少會員購物時會順手補貨的清潔用品。

根據賣場資訊，該產品在3月16日至4月12日期間推出每組折價140元的優惠，換算下來平均一串約33元，不少網友也直呼「現在有折扣更划算」。對於忙碌的上班族或家庭來說，透過這類馬桶清潔球在日常沖水時就能順便維持清潔，也意味著能減少頻繁刷洗馬桶的時間與精力。省下來的時間，上班族可以在下班後好好放鬆、享受生活；對於忙碌的父母而言，也能多出時間休息或陪伴孩子，讓居家清潔不再成為生活中的負擔。也有網友笑稱，這類能減少家務負擔的小工具，幾乎可以算是「婚姻第四寶」。隨著社群討論持續發酵，也有不少會員將這款產品列入好市多必買清潔用品之一，若近期逛賣場時看到相關優惠，不妨留意看看，或許也能找到讓日常清潔更省時的小幫手。

▲▼ 美式賣場,好市多,馬桶清潔,懶人神器,清潔球,折扣優惠,Bref,妙力。（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議1球！WBC官方X發「美國晉級」遭大怒灌
連鎖餐廳無預警熄燈　破產清算！首間分店倒閉現況曝
台股終場翻黑「尾盤跳水」
裁判幾乎都美國籍爆爭議！　史詩級誤判掀眾怒
拖吊蟑螂又來了　喊4千「帳單變4萬」
新武器！伊朗首度動用「泥石」導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

夫掛「4顆橘色小球」在車上！妻聞香狂讚　真相曝網笑：你慘了

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！網友實測：刷馬桶次數真的少很多

【廣編】2026打造完整騎士版圖！開春最精彩盡在太古二輪生態系

7-11推出三麗鷗「狗狗軍團」周邊　布丁狗、帕恰狗、大耳狗集合

繼光香香雞「買經典組合送點心」　全新吉拿棒只送不賣

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！網友實測：刷馬桶次數真的少很多

【廣編】2026打造完整騎士版圖！開春最精彩盡在太古二輪生態系

7-11推出三麗鷗「狗狗軍團」周邊　布丁狗、帕恰狗、大耳狗集合

繼光香香雞「買經典組合送點心」　全新吉拿棒只送不賣

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！老司機嗨翻

李貞秀幕僚狂打電話問事　內政部：已Email告知「民眾」資料官網有寫

吳宗憲開唱再曝光嘉賓！　突拋「封麥震撼彈」：可能是最後一次

日女團偶像爆私聯！她偷交往粉絲遭開除　4月開唱少一人開放退票

SJ老婆注意！Super Show 10安可場台灣也看得到　票價1500元有找

伊朗最高領袖遭爆「人在莫斯科」　搭軍機秘密赴俄動手術

大安森林公園繡球花滿開！花手水、竹編裝置藏故事　還有巨型恐龍

新北特搜隊輪值國際救援縣市　36小時不斷電演練…民間物流貨車助陣

探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

爭議1球！WBC官方X發「美國晉級」遭大怒灌　富藍戈也發文抱不平

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

消費熱門新聞

7-11推「狗狗軍團」布丁狗、帕恰狗、大耳狗周邊

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！

咖啡買5送5、零食飲料買1送1　超商「白色情人節」優惠

2026太古二輪生態系　打造完整騎士版圖

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

7-11聯名周子瑜推美食新品、咖啡杯　限量周邊免費換

「好市多兒童梳妝台」今起限購2組　官方：全台缺貨

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

繼光香香雞「買經典組合送點心」　全新吉拿棒只送不賣

7-11厚乳拿鐵「買8送6」　早餐飯糰搭奶茶39元

億元級翡翠與趙無極巔峰作降臨

更多熱門

相關新聞

好市多化妝台之亂！原PO「再提6聲明」1原因氣到爆料

好市多化妝台之亂！原PO「再提6聲明」1原因氣到爆料

好市多近期推出「兒童玩具化妝台」因只要價799元，引發搶購熱潮。不料有一名女子為了代購，掃空現場貨品，還不准其他顧客拿，遭炎上肉搜，女子事後道歉，並承諾停止目前的網拍、代購工作；女子的老公也出面道歉，但也質疑網友波及家人是否太過頭，而最初爆料的原PO也提出6點聲明回應。

掃光好市多化妝台　代購同行也怒「賺錢不能沒品德」

掃光好市多化妝台　代購同行也怒「賺錢不能沒品德」

「好市多兒童梳妝台」今起限購2組　官方：全台缺貨

「好市多兒童梳妝台」今起限購2組　官方：全台缺貨

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

搶好市多化妝台！她道歉文「1句話」網更怒

搶好市多化妝台！她道歉文「1句話」網更怒

關鍵字：

美式賣場好市多馬桶清潔懶人神器清潔球折扣優惠Bref妙力

讀者迴響

熱門新聞

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

吊車大王被詐騙！接1通電話「20萬沒了」

春雨！　2波「下最大」

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

打槍川普　澳洲「拒絕派艦」護航荷莫茲

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面