她開箱「封存半世紀」沙丁魚罐頭！眾人驚呆：確定有50年？

▲女網友開箱封存半世紀的沙丁魚罐頭，結果一打開色澤仍十分漂亮，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

日本一名女網友愛好蒐集復古物品的女網友，近日分享保存50年沙丁魚罐頭的開箱影片，只見沙丁魚色澤依然漂亮且排列整齊，根本看不出已經過半世紀。影片曝光，引發網友一片驚呼。原PO則透露，因為有很重的油耗味，並沒有勇氣嘗試味道，只有將空罐洗乾淨繼續收藏。

這名日本網友May日前在Threads分享這段開箱影片，只見她將透過塑膠袋裡保存的老罐頭拿出來，戴上手套，小心翼翼地打開罐頭，這個「明治屋」沙丁魚罐頭，雖然已保存50年，令人意外的是，裡面的沙丁魚依然色澤漂亮、排列整齊。

影片曝光後，網友驚呼連連，「無論是否能食用，想到這些沙丁魚50年前還在海裡游，就覺得好感動」、「以前的罐頭真的能放一百年啊」、「裡面的沙丁魚應該沒想過自己會被保存的那麼好！」

根據日媒Hint-Pot報導，這名50多歲的日本女網友，愛好蒐集復古物品，這個沙丁魚罐頭是她大約4、5年前在跳蚤市場購物。報導指出，雖然罐身上沒有標註製造日期，但May曾向原廠查證，廠商回覆「不知確切製造日期」，但寄來一份早期型錄，研判絕對是「超過50年前製造」的產品。

此外，May也透露，開箱影片是3年前拍攝，因為發現罐身出現縫隙、開始漏出一些汁液，所以才想說要打開它。May提到，由於裡面的味道太濃了，沒有勇氣嘗試味道，拍完影片之後就丟掉，只將空罐洗乾淨留作紀念。



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