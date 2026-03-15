「基隆要塞司令部」轉型文化場域　百年軍事建築見證港都歷史

軍聞社／記者林恩廷基隆報導

位於基隆市中正區的「基隆要塞司令部」，是一座擁有百年歷史的重要軍事建築，這裡曾是北臺灣海防的重要指揮中心，負責統籌基隆港周邊防禦工事與軍事部署。隨著時代變遷，昔日戒備森嚴的軍事據點如今已被政府轉型為文化空間，成為民眾認識基隆歷史的重要場域。

過去為強化基隆港口防禦，在周邊建立完整的「要塞」防禦體系，包括多座砲臺與軍事設施，其中，基隆要塞司令部則是統籌整體防禦的指揮中心，主要負責管理基隆沿岸防禦設施及軍事部署，其防衛範圍涵蓋北臺灣沿海地區。

目前保存的司令部建築整體採用鋼筋混凝土結構，是過去相當先進的建築技術之一，外觀以簡潔穩重為主，沒有過多華麗裝飾，但透過對稱的立面設計與比例配置，展現出特有的莊重氣息。

在外觀設計上，建築立柱多使用十三溝面磚裝飾，搭配米黃色洗石子欄杆與牆面，形成樸實而典雅的視覺效果，窗戶則採用規律排列的無雙窗設計，不但讓室內外保持空氣流通，也起到防盜作用。

近年來基隆市政府推動文化資產保存與活化計畫，將基隆要塞司令部納入「沙灣歷史文化園區」 的發展範圍，透過整修與空間規劃，這裡逐漸轉型為文化展示與公共參觀場所，並不定期舉辦展覽與文化活動。

基隆要塞司令部現今成為不少旅客與在地民眾散步、參觀的景點之一，對於想深入瞭解基隆歷史的民眾而言，可以透過走訪這座百年建築，在城市的一隅感受歷史留下的痕跡。