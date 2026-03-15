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桃園知名建商兄弟攜手宮廟包場《三清》　弘揚宗教文化

▲桃園知名建商兄弟包場挺國片《三清》

▲桃園宜誠建設總裁賴廣田（左二）、宜雄建設董事長賴森源（右二）攜手宮廟包場《三清》。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國片《三清：有祢我不怕！》自上映以來話題不斷，吸引許多宮廟及企業包場支持。被喻為桃園青埔第一大地王、在桃園建築業界享有盛譽的宜誠建設總裁賴廣田、宜雄建設董事長賴森源兄弟，15日和桃園大坑慈慧慈惠堂顧問、志工們，前往大江影城包場《三清》力挺該片弘揚宗教文化。

宜雄建設董事長賴森源說，桃園大坑慈慧慈惠堂主祀瑤池金母(母娘)，靈驗佑人，是蘆竹、龜山兩區的信仰中心，他因和其兄長賴廣田分別擔任大坑慈慧慈惠堂的榮譽主委和主任委員，受到母娘保佑，對於宗教文化的推動，相當重視。

▲桃園知名建商兄弟包場挺國片《三清》

▲桃園宜誠、宜雄建設兄弟攜手宮廟包場《三清》挺國片弘揚宮廟信仰。（圖／毅然文創提供）

賴森源表示，臺灣宮廟的文化，很多人都不知道，希望透過電影的拍攝、播放，宣揚宮廟的沿革、歷史和宗旨，讓更多年輕人了解，信仰更堅定，社會更祥和；而和兄長一同進入影城看電影，對於長年忙於事業的倆人而言，相當難得。

執導《三清：有祢我不怕！》的桃園人子弟、年輕新銳導演陳毅表示，他服務大坑慈惠堂多年，深受母娘庇佑，很感謝慈惠堂包場支持電影，對於主委及榮譽主委，多位企業大老闆願意百忙之中撥空來參與，非常感激。陳毅說，目前電影還在桃園統領威秀持續上映中，也歡迎宮廟及企業踴躍包場支持信仰文化被更多人看見。

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