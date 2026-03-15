一覺醒來飛機返航！女滯留卡達「五星飯店包吃住」仍喊：只想回家

▲近日中東地區情勢升溫，航班與空域運作受到影響。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，中東多國領空一度關閉，導致國際航班大亂。一名24歲美國女子在搭乘長途班機時，竟意外成為「無目的地航班」（flight to nowhere）乘客，飛機起飛後被迫折返卡達杜哈，她也因此滯留當地至今。雖然被安排入住五星級飯店、食宿全免，但她坦言心情依舊焦慮，「這一點也不像度假。」

睡醒才知道飛機折返



24歲女子萊雅．辛格（Ria Singh）日前從印度參加婚禮後返美，途中在杜哈（Doha）轉機，搭乘航班準備飛往達拉斯（Dallas）。她在長途飛行途中睡著，醒來時卻聽到機長廣播表示，由於空域限制，飛機必須掉頭返航。



她打開航班地圖才發現飛機正飛回杜哈，接著看到手機新聞，得知美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓她當場嚇壞，「我當時非常擔心、非常害怕，甚至到現在都還不敢相信。」

▲各國旅客受困在飯店內。（圖／資料照）

機場混亂 一夜後再被撤離



根據航班追蹤網站資料，原本預計近17小時的航班起飛約90分鐘後便折返，在機場上空盤選數圈才降落。當她回到杜哈機場時，現場早已擠滿想離開中東的旅客。



她原本打算隔天再搭機離開，但航班接連取消，加上機場在空襲中受損，一度緊急疏散。航空公司隨後安排接駁車，將滯留旅客送往市區飯店安置。

五星飯店包吃住 卻只想回家



辛格被安排入住阿拉伯灣畔的一間五星級飯店，每天都有自助早餐、午餐與晚餐，餐點包含西式與阿拉伯料理，甚至還有義式冰淇淋吧。她透露，自入住以來所有費用都由當地單位負擔。



卡達旅遊單位表示，因領空關閉而滯留的旅客，住宿費將由官方負擔。不過辛格坦言，豪華飯店並沒有帶來度假的感覺，「每天醒來都只希望能聽到好消息，知道什麼時候可以回家。」

▲中東衝突爆發之後，卡達杜哈拍到濃煙升起的一幕。（圖／路透）

滯留一周 對美國政府失望



在等待航班期間，她大多待在飯店，也偶爾外出逛商場、做美甲，還認識另一名同樣滯留的美國旅客。某天兩人原本打算在公園見面，卻突然聽到爆炸聲並收到政府警報，被要求待在室內。



她表示，目前已向美國國務院登記求助，但仍在等待回國安排。雖然她感謝航空公司與卡達政府的協助，卻對美國政府的反應感到失望，「很難相信在計畫空襲時，沒有為可能被困在這裡的美國人準備撤離方案。」