新北行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

▲行動治理最終場到淡水，侯友宜：打造全齡宜居城市、29區服務持續深耕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026年度行動治理座談會今（13日）於新北市淡水區壓軸登場，市長侯友宜率市府團隊與42位里長面對面交流，傾聽基層需求並回應地方建設議題。侯友宜表示，淡水近年人口快速成長，已成為新北市發展最亮眼的區域之一，隨之而來的交通、教育與公共設施需求，市府始終列為優先處理的重中之重；即使行動治理來到年度最後一場，但市府對基層的服務與承諾不會中斷，將持續守護市民生活品質。

侯友宜指出，地方期待已久的淡江大橋預計今年5月完工通車，未來可有效串聯淡水與八里區，分擔台2線交通壓力，也將帶動北海岸觀光與產業發展。此外，隨著財政收支劃分法修正案通過、地方預算增加，市府將在基層建設投入更多資源，包括道路鋪設、側溝整治等工程；至於重大建設如淡海輕軌第二期與淡北道路等計畫，也會持續加速推動。

座談會中，多位里長提出溪流護岸修建、道路整鋪及增設監視器等提案，以提升地方安全與生活品質。隨著人口持續成長與高齡化趨勢並存，地方也關注公共服務量能，提出公幼、公托、長照服務及完全中學設置等建議。市府各局處現場逐一回應，並表示將全面盤點基礎建設與社福資源，積極擴充公共服務，打造全齡宜居的城市環境。

民政局長林耀長表示，淡水區自2019年辦理行動治理座談會以來，各里長共提出175件提案，目前已解除列管158件，執行達成率達90%。綜觀全市，自2019年至2026年間，新北市29區共提出3,818案，已解列3,583案，解列率達93.8%，展現市府持續透過行動治理回應地方需求、解決基層問題的決心。