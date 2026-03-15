透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

▲桃園透天工地開挖釀鄰房倒塌。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處表示，針對桃園區雙峰路一處透天住宅新建工地，15日上午進行基礎開挖作業時，造成鄰近建物坍塌意外，市府建築管理處第一時間已派員會同桃園市土木技師公會，趕赴現場緊急啟動應變措施，並同步拉起封鎖線管控周邊動線。

建管處表示，經與技師現地勘查，初步研判事故主因雖與鄰房基礎較不穩固有關，但工地在開挖過程中，明顯未落實鄰房保護，導致鄰房結構失衡倒塌。現場幸無人員受傷。受損的兩棟建物中，緊鄰基地的一棟判定全損，所幸目前空置無人居住。另一棟經營機車行的建物則有結構安全疑慮，建管處已協助住戶完成撤離，並由承造商負責後續安置事宜。

▲桃園透天工地開挖釀鄰房倒塌。（圖／建管處提供）

針對本次重大工安意外，建管處要求工地現場今日必需先就有立即危險疑慮之傾頹部分先行處理及加固現場，以避免危害擴大；裁罰方面，除勒令停工外，依據建築法第89條規定各處起、承及監造人最高新台幣9萬，共27萬的罰鍰。

由於損鄰造成兩棟鄰房不勘居住，不論後續鄰房修繕或重建，建管處亦要求承造廠商針對損害鄰房部分全部負責，現場工地已不可能繼續施作，施工單位倘欲復工，需將鄰房損害情形ㄧ併考量，整體重新評估後製作完整施工計劃，經建管處及第三方專業公會審查後始得再行動工。建管處提醒全市建築工地，施工單位必須落實鄰房保護，絕對不容許任何僥倖心態。