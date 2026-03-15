新北金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車措施一次看

▲新北金山清明掃墓服務啟動，歷年金山消防分隊提供掃墓滅火水源。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節將至，為便利民眾返鄉祭祖掃墓，新北市金山區公所規劃於3月28日、29日、4月3日、4日及5日，共5天，辦理清明掃墓祭祖服務及墓區交通管制措施，並開放部分道路臨時停車，同時設置服務站提供祭掃協助，盼讓民眾安心祭祖、順利掃墓。

金山區公所表示，清明掃墓期間適逢連續假期，往往吸引大量返鄉掃墓民眾與遊客，為紓解停車需求，將開放磺港路（含紅線）及磺清路（墓區除外）兩側臨時停車，供掃墓民眾使用。

金山區長劉昌松指出，為表達對先人的追思與敬意，區公所將於4月5日星期日上午9時，在金山區福緣納骨堂舉辦春季祭祀法會，並敦聘法鼓山法師帶領誦經祈福，歡迎民眾踴躍參與，共同緬懷祖先、祈願平安。

▲歷年清明服務站民眾借用鐮刀等掃墓工具。

此外，公所也在公墓區設置2處服務站及7座流動廁所，服務站提供免費瓶裝水與手套供民眾索取，送完為止，並提供鐮刀與密封式提水袋借用，方便民眾整理墓區環境。

為避免掃墓期間車潮造成交通壅塞，警方與金山義交中隊也將協助實施交通管制，共設置6處管制點，包括中山路與中正路口、文化二路往公墓入口、金山青年活動中心正門往公墓路口、磺清路往清潔隊垃圾車停車場入口、磺清路海巡崗哨對面路口，以及第一公墓A道路口往福緣納骨堂入口處。

交通管制時間，3月28日、29日及4月3日、4日，為上午7時至中午12時；清明節當天4月5日，則提前至上午6時至中午12時。金山區公所提醒民眾配合交通指揮與相關措施，並提前規劃行程，共同維護掃墓期間交通順暢與祭祀秩序。