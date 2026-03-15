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桃園杜拜巧克力Q餅內餡「包王子麵」！一顆賣99元被罵爆

▲▼桃園店家在杜拜巧克力當中包了王子麵當內餡，一顆賣99元被罵爆。（圖／翻攝Threradsfu___831）

▲桃園店家在杜拜巧克力當中包了王子麵當內餡，一顆賣99元被罵爆。（圖／翻攝Threrads／fu___831）

記者柯振中／綜合報導

近期在全球爆紅、深受韓星張員瑛喜愛的「杜拜巧克力Q餅」在台掀起搶購潮，然而桃園藝文特區一間烘焙坊卻因創新過頭翻車。有民眾辛苦排隊買到單顆99元的Q餅，入口後驚覺內餡竟是廉價的「王子麵」，氣得發文怒轟店家未事先告知。對此，業者出面致歉，目前已全面停售並接受退款。

網購明星甜點開箱變驚嚇　開心果內餡驚見科學麵

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這款風靡韓國的甜點以麻糬包裹巧克力，搭配開心果醬與中東卡達伊夫酥皮絲，主打酥脆層次感。不過有網友在社群平台反映，慕名造訪桃園知名麵包店購買，撕開後卻發現內餡構造異常，本該是細緻的酥皮絲竟被替換成王子麵，視覺效果甚至被毒舌網友形容像「蛆」，引發超過百萬人關注。

價差三倍卻賣百元高價　消費者痛批店家不誠實

不少購買過的饕客指出，正宗杜拜巧克力靈魂在於昂貴的中東卡達伊夫酥皮絲（Kataifi）與開心果醬拌炒後，形成的特殊風味與口感，但店家選用成本低廉的本土零食當素材，卻維持每顆近百元的售價，明顯存在資訊不對等。

▼店家原先出面解釋原因，不過被罵爆後緊急刪文。（圖／翻攝Threrads）

▲▼桃園店家在杜拜巧克力當中包了王子麵當內餡，一顆賣99元被罵爆。（圖／翻攝Threrads）

民眾認為，並非只要具備酥脆的口感，就能自稱杜拜巧克力，批評此舉簡直是糟蹋食物且缺乏誠信，紛紛留言要求店家給出交代。

業者稱開發試吃口感佳　致歉標示不清開放退費

面對輿論延燒，當事烘焙坊負責人回應，當初是希望打造具備在地特色的差異化商品，經過多次內部嘗試後認為鹹甜風味相當契合，才決定正式上架。不過因為遭到網友罵爆，該篇貼文已經下架，僅剩網友的截圖留存。

業者坦承在成分標示上確實有疏漏，對於造成顧客負面感受深表遺憾。目前店家已於社群平台發布道歉聲明，允諾受影響者可憑發票回門市辦理退款，相關品項也已全數下架。

▼店家被罵爆以後，將前一篇貼文刪除，並且再度發文致歉、承諾退款。（圖／翻攝臉書）

▲▼店家被罵爆以後，將前一篇貼文刪除，並且再度發文致歉、承諾退款。（圖／翻攝臉書）

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