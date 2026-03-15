　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

▲2026民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場

▲爭取黨提名者在初選民調展開前夕，出動宣傳車籲請選民「唯一支持」。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

2026九合一選舉，民進黨桃園市議員初選民調於3月16日至22日展開，分別進行桃園區、蘆竹區、楊梅區、龍潭區共4個選區初選民調，決定提名人選。其中，桃園區6搶5，蘆竹區4搶2競爭激烈，爭取黨提名者在初選民調展開前夕，出動宣傳車籲請選民「唯一支持」，展現強烈參選企圖。

民進黨桃園市黨部15日表示，桃園市議員初選民調自3月16日至22日進行，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4選區的初選民調先後，將在16日當天上午由黨中央再抽籤決定次序，並在當周內完成初選民調。至於中壢區提名5席、只有4人登記，剩下1席，是否徵召或取消提名，將由黨中央最後決定。

民進黨桃園市議員初選民調，各選區登記人選，分別是桃園區（第1選區）提名5人，有黃家齊、李光達、余信憲、黃瓊慧、簡智翔、李柏瑟6人登記；蘆竹區（第4選區）提名2人，有許清順、簡伊翎、呂宇晟、胡家智4人登記；楊梅區（第9選區）提名2人，有鄭淑方、黃盈淇、項柏翰3人登記；龍潭區（第10選區）提名1人，有張肇良、張贊聞2人登記。

其他各選區提名、參選人登記同額，無需初選民調，包括龜山區（第2選區）提名2席，陳雅倫、李宗豪2人；八德區（第3選區）提名3席，呂林小鳳、許家睿、蔡永芳3人；大園區（第5選區）提名1席，游吾和1人；大溪復興區（第6選區）提名1席，陳治文1人；中壢區（第7選區）提名5席，僅彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真4人登記；平鎮區（第8選區）提名2席，劉仁照、王珮毓2人；新屋區（第11選區）提名1席，陳睿生1人；觀音區（第12選區）提名1席，張佩芸1人。其中中壢區提名5席、卻只有4人登記參選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒稱日本吞敗「和韓國一樣恥辱」　WBC首次亞洲隊全淘汰
快訊／基隆果菜市場驚傳火警！廟宇陷火海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

新北行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

新北金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車措施一次看

新北打造「品味貢寮」地域品牌　推動山海農遊與地方創生

桃園市對接美東矽谷　聚焦智慧城市與住宅議題

桃園德修宮慈善文教基金會　推動公益電影與文化饗宴超療癒

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡　百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

麻豆柚花追香路跑登場　南消二大沿途宣導清明「四不二記得」防火觀念

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

新北行動治理最終場到淡水　侯友宜：打造全齡宜居城市

新北金山清明掃墓服務啟動　交通管制與停車措施一次看

新北打造「品味貢寮」地域品牌　推動山海農遊與地方創生

桃園市對接美東矽谷　聚焦智慧城市與住宅議題

桃園德修宮慈善文教基金會　推動公益電影與文化饗宴超療癒

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡　百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

麻豆柚花追香路跑登場　南消二大沿途宣導清明「四不二記得」防火觀念

別克全新插電式油電休旅「續航上看1600KM」！Electra E7今年發表

「基隆要塞司令部」轉型文化場域　百年軍事建築見證港都歷史

舞陽「突入院開刀」曬病床照　愛妻堅持陪伴：希望不要住好幾天

「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

竹山下坪吊橋垂枝女貞三月雪待放　150對愛侶共度白色情人節

透天工地開挖「老舊鄰房」倒塌　桃園建管處緊急應變

民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

按摩師摸女客胸部、私密處　被告竟喊「那是正常流程」

Honda北美「取消3款電動車計劃」！市場明顯降溫　重新評估發展策略

2024就神準預言川普會打伊朗！？　「陸版諾查丹瑪斯」江學勤網路瞬間爆紅

【1秒都不准停！】幫羅威納抓抓　手剛放下就被抓回去XD

地方熱門新聞

福伯食品偷排血色廢水！新北市府勒令停工

馬防部2軍人輪班照顧同袍父　鄉長動容

郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

桃園市民填問卷「就是要你管」　抽好康

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

台南特搜36小時不間斷演練攜手嘉義特搜強化救援量能

麻豆柚花追香路跑登場南消二大沿途宣導清明「四不二記得」防火觀念

桃園市議長邱奕勝母親95高壽辭逝　後事從簡

桃園市績優社工及社政人員　91名受表揚　

桃園市議員張碩芳　接任青工總會長

台南山上花園水道博物館河津櫻首度結果淨水池旁驚見小櫻桃點綴枝頭

台南做工行善團攜手修屋助弱勢關廟80歲翁破舊老宅重見希望

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

南區就博會萬人湧入！254企業釋1.2萬職缺

更多熱門

相關新聞

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

徐巧芯嗆民進黨打手　蕭敬嚴：單純想讓黨更好

國民黨前發言人蕭敬嚴因先前曾在政論節目批評國民黨遭停止黨權3年，近日因宣布參選新北市議員第11選區，引發同黨籍立委徐巧芯、葉元之撻伐，更高喊「唯一不支持蕭敬嚴。」時隔多日，蕭敬嚴今（15日）透過臉書上發文道歉稱，自己過去因為年輕，忽略過激言論傷害到黨內同志，在此深表歉意，會虛心檢討過去的發言，「盡最大努力為新北市議會國民黨團增加一份堅強戰力，也會力挺李四川市長順利當選。」

綠桃園市長「還在找」　王義川曝「賴清德曾2度徵詢」

綠桃園市長「還在找」　王義川曝「賴清德曾2度徵詢」

朱立倫：沒有國民黨統治怎麼有賴清德？

朱立倫：沒有國民黨統治怎麼有賴清德？

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

藍稱沒國民黨二戰後台灣早被共產黨佔領　綠委嗆：是台灣人自己救的

賴批國民黨執政不如日本殖民　蔣萬安嗆撕裂社會

賴批國民黨執政不如日本殖民　蔣萬安嗆撕裂社會

關鍵字：

2026九合一選舉民進黨桃園市議員初選民調

讀者迴響

熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

春雨！　2波「下最大」

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面