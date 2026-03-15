民進黨桃園市議員初選民調3/16起登場　中壢區提5席只有4人登記

▲爭取黨提名者在初選民調展開前夕，出動宣傳車籲請選民「唯一支持」。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

2026九合一選舉，民進黨桃園市議員初選民調於3月16日至22日展開，分別進行桃園區、蘆竹區、楊梅區、龍潭區共4個選區初選民調，決定提名人選。其中，桃園區6搶5，蘆竹區4搶2競爭激烈，爭取黨提名者在初選民調展開前夕，出動宣傳車籲請選民「唯一支持」，展現強烈參選企圖。

民進黨桃園市黨部15日表示，桃園市議員初選民調自3月16日至22日進行，桃園、蘆竹、楊梅、龍潭4選區的初選民調先後，將在16日當天上午由黨中央再抽籤決定次序，並在當周內完成初選民調。至於中壢區提名5席、只有4人登記，剩下1席，是否徵召或取消提名，將由黨中央最後決定。

民進黨桃園市議員初選民調，各選區登記人選，分別是桃園區（第1選區）提名5人，有黃家齊、李光達、余信憲、黃瓊慧、簡智翔、李柏瑟6人登記；蘆竹區（第4選區）提名2人，有許清順、簡伊翎、呂宇晟、胡家智4人登記；楊梅區（第9選區）提名2人，有鄭淑方、黃盈淇、項柏翰3人登記；龍潭區（第10選區）提名1人，有張肇良、張贊聞2人登記。

其他各選區提名、參選人登記同額，無需初選民調，包括龜山區（第2選區）提名2席，陳雅倫、李宗豪2人；八德區（第3選區）提名3席，呂林小鳳、許家睿、蔡永芳3人；大園區（第5選區）提名1席，游吾和1人；大溪復興區（第6選區）提名1席，陳治文1人；中壢區（第7選區）提名5席，僅彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真4人登記；平鎮區（第8選區）提名2席，劉仁照、王珮毓2人；新屋區（第11選區）提名1席，陳睿生1人；觀音區（第12選區）提名1席，張佩芸1人。其中中壢區提名5席、卻只有4人登記參選。