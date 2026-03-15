新北打造「品味貢寮」地域品牌　推動山海農遊與地方創生

▲認識石花菜產業與海女文化「澳底小旅行」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想用一小時車程遠離城市、親山近海，新北市貢寮成為深度旅行的新選擇。新北市政府農業局輔導在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸，串聯農遊體驗、漁村文化與在地特色產品，推出多元小旅行與伴手禮，邀請民眾走進雞母嶺水梯田與澳底漁村，感受貢寮的風土與生活。

農業局表示，「品味貢寮」鎖定喜愛山海農遊、親子共遊與慢旅體驗的民眾，推出多款客製化遊程，包括在百年水梯田品嚐山海美食、欣賞山海景致的「雞母嶺。野餐日」，走讀百年山村、認識在地農業文化與聚落故事的「雞母嶺。慢旅日」，以及走進澳底漁村認識石花菜產業與海女文化的「澳底石花小旅行」與「澳底食魚小旅行」。

▲「鮮物本舖養殖趣」九孔餵食體驗。



此外，遊程也結合「鮮物本舖養殖趣」體驗活動，讓民眾了解東北角海產養殖知識，並親自參與九孔餵食體驗，最後品嚐現場炙燒九孔，從產地到餐桌完整感受貢寮海味的魅力。

除了農遊行程，「品味貢寮」也整合在地特色產品，推出山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包等點心，以及利用石花菜渣再製、展現永續理念的山海手工皂等生活好物；同時提供醃漬小九孔、澳底透抽、九孔鮑、白蝦等海味產品。農業局也推薦民眾選購「海葡萄波波麵」禮盒，讓過去多在國外品嚐到的海葡萄，在貢寮也能享用，透過實際消費支持在地漁業與品牌發展。

▲貢寮雞母嶺山海美景。

農業局長諶錫輝表示，市府持續在各地推動「農業創生」，透過輔導地方團隊建立地域品牌，整合遊程規劃、產品開發、通路拓展與行銷推廣，逐步展現成果。「品味貢寮」由在地夥伴共同組成，除了推動深度旅行，每年也舉辦「貢寮水T藝術節」，邀請民眾以不同方式走進貢寮，認識人與自然共存的在地文化。

農業局指出，未來將持續支持在地團隊投入農業創生，帶動地方產業活化，吸引更多青年返鄉發展。相關遊程與產品資訊，可至「品味貢寮」官網查詢。

▲石花菜渣再利用、體現永續理念的山海手工皂。