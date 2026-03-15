炸物、燒烤一堆致癌物！專家曝「神級蔬菜」當防護罩：幫肝臟解毒

▲營養師表示，吃鹹酥雞、燒烤以後，可以多攝取十字花科的蔬菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

外食族下班後常靠鹹酥雞或燒烤抒壓，但滿足口慾的代價可能是身體慢性發炎。營養師張馨方指出，高溫油炸食物會產生致癌物與自由基，導致細胞「生鏽」。她建議民眾可多攝取含有「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」的蔬菜，例如青花菜、高麗菜等等，幫助啟動肝臟的解毒開關，讓身體換上更強的濾網，加速代謝外來毒素並降低發炎反應。

啟動解毒開關 幫肝臟換上最強濾網

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許多人誤以為蔬菜只提供纖維，但張馨方強調，蘿蔔硫素的等級完全不同。它能促進肝臟「第二相解毒酵素」的活性，就像是幫肝臟換上一層更強力的濾網。這不僅能加速代謝掉外食帶進體內的毒素，防禦力甚至比維生素C（Vitamin C）還要持久。

▲營養師表示，吃鹹酥雞、燒烤以後，可以多攝取十字花科的蔬菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對抗油炸傷害 十字花科菜隊友立大功

長期外食容易導致身體處於「慢性低度發炎」狀態，而蘿蔔硫素正是幫身體降溫、維持穩定的功臣。張馨方建議，外食族在自助餐或便利商店選購時，應鎖定「十字花科」的蔬菜，例如CP值最高的青花菜、最容易取得的高麗菜，或是沙拉首選的芝麻葉與羽衣甘藍。

別讓肝臟孤軍奮戰 點炸排骨必配青花菜

針對無法戒掉炸物的民眾，張馨方直言，雖然吃菜不能完全抵銷炸排骨或炸雞的熱量，但至少能幫肝臟找個幫手。她提醒，在享受大餐的同時，記得多點一份炒青花菜，別讓身體在面對高溫烹調產生的氧化物質時孤軍奮戰。