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冷氣團超乾！全台雨量預報罕見「整片空白」　北部人嗨：多給幾天

▲▼羽絨衣,遊客,旅遊,圍巾,圍脖,毛帽,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受強烈冷氣團影響，台灣出現罕見「乾冷型」天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣近日受到強烈冷氣團與輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，不過卻出現少見的「乾冷型冷氣團」。氣象粉專指出，這波冷氣團乾燥程度相當罕見，甚至讓雨量預報圖呈現「整片空白」，不少北部民眾因此興奮直呼，「乾冷天氣超高級，不能多給幾天嗎？」

雨量預報一片白　罕見乾冷天氣

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天氣粉專《台灣颱風論壇》指出，這波強烈冷氣團屬於久違的乾冷型態，全台降雨機率相當低，從雨量預報圖來看幾乎完全沒有降雨訊號，「連基隆、宜蘭都沒有顏色」，整張圖呈現罕見的「100％空白」，顯示空氣相當乾燥。

不過乾冷雖然舒適，走在街頭時卻可能頻繁出現「啪啪啪」的靜電現象，因此提醒民眾要多注意保濕，也要留意皮膚乾燥問題。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

北部人狂喜：終於不是濕冷

貼文曝光後，引發不少北部網友共鳴，紛紛留言表示，「乾冷的天氣超高級的啊！不能多給幾天嗎」、「台北人看到地是乾的已經快感動下跪了」、「好爽喔，希望台灣一直都是乾冷」、「頭髮變很蓬完全不油」。

但也有部分民眾感受到乾燥帶來的不適，「鼻孔特別乾」、「鼻黏膜還流血」、「今天被靜電電到有夠痛」。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

週末後冷空氣減弱　氣溫逐漸回升

根據中央氣象署預報，未來幾天各地大多維持晴到多雲天氣型態，西半部日夜溫差較大，清晨與夜晚仍偏涼。隨著冷空氣逐漸減弱，氣溫將在週末過後逐步回升，下周鋒面接近時，北部及東半部地區可能出現局部短暫降雨，民眾仍須留意天氣變化。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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