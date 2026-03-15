快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押

▲台南姚姓男子懷疑男友傳染性病給他，憤而持刀殺人。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、柯振中／台南報導

台南市14日深夜發生一起震驚社會的同志情殺案件。姚姓男子因懷疑遭黃姓男友傳染性病，雙方發生激烈爭執後，姚男竟持水果刀於西門路騎樓猛刺黃男頸部與腹部，導致黃男傷重送醫不治。台南地檢署檢察官15日完成初步相驗，認定姚嫌涉犯殺人重罪且有逃亡、滅證之虞，已向法院聲請羈押，並排定17日解剖釐清死因。

疑遭傳染性病引殺機 西門路騎樓爆發刺殺案

警方調查，姚男與黃男為同志情侶，近期姚男因檢驗出感染性病，懷疑是遭黃男傳染，曾多次與對方發生爭執，但均遭黃男以「我沒有病」冷淡回應。姚男14日上午曾因情緒不穩在家中嘗試輕生，所幸被家人及時救回，怎料他心中憤恨難平，當晚決定前往黃男上班地點蹲守，要求對方給出交代。

▼台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）



雙方見面後再次爆發口角，黃男隨即徒步離去，姚嫌見狀一路尾隨至西門路四段一處騎樓，突然持刀朝黃男猛刺。黃男頸部遭割傷、腹部更因重創導致臟器外露，倒臥在血泊之中，經送醫急救後，仍於15日凌晨1點多宣告不治。

預購兇刀埋伏等候 檢方聲請羈押姚姓被告

警方案發後於現場當場逮捕姚嫌，並查出姚嫌早有預謀。經調閱監視器發現，姚嫌於14日凌晨3點多，便前往安南區一家五金百貨行購買作案用的水果刀，隨後才前往黃男公司埋伏。警方已將相關蒐證資料與監視器畫面併案移送檢察官偵辦。

▼台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝）



台南地檢署檢察官今日率同法醫前往相驗，死者家屬接獲通知到場，神情十分哀戚。檢方表示，由於死者傷勢集中於要害，為確認精確死亡過程，已排定17日進行解剖。姚姓被告經訊問後，檢察官認其涉嫌殺人重罪，且有逃亡及串供滅證之風險，已正式向台南地方法院聲請羈押。