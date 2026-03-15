　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押

▲▼ 台南姚姓男子懷疑男友傳染性病給他，憤而持刀殺人。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南姚姓男子懷疑男友傳染性病給他，憤而持刀殺人。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市14日深夜發生一起震驚社會的同志情殺案件。姚姓男子因懷疑遭黃姓男友傳染性病，雙方發生激烈爭執後，姚男竟持水果刀於西門路騎樓猛刺黃男頸部與腹部，導致黃男傷重送醫不治。台南地檢署檢察官15日完成初步相驗，認定姚嫌涉犯殺人重罪且有逃亡、滅證之虞，已向法院聲請羈押，並排定17日解剖釐清死因。

疑遭傳染性病引殺機　西門路騎樓爆發刺殺案

警方調查，姚男與黃男為同志情侶，近期姚男因檢驗出感染性病，懷疑是遭黃男傳染，曾多次與對方發生爭執，但均遭黃男以「我沒有病」冷淡回應。姚男14日上午曾因情緒不穩在家中嘗試輕生，所幸被家人及時救回，怎料他心中憤恨難平，當晚決定前往黃男上班地點蹲守，要求對方給出交代。

▼台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

雙方見面後再次爆發口角，黃男隨即徒步離去，姚嫌見狀一路尾隨至西門路四段一處騎樓，突然持刀朝黃男猛刺。黃男頸部遭割傷、腹部更因重創導致臟器外露，倒臥在血泊之中，經送醫急救後，仍於15日凌晨1點多宣告不治。

預購兇刀埋伏等候　檢方聲請羈押姚姓被告

警方案發後於現場當場逮捕姚嫌，並查出姚嫌早有預謀。經調閱監視器發現，姚嫌於14日凌晨3點多，便前往安南區一家五金百貨行購買作案用的水果刀，隨後才前往黃男公司埋伏。警方已將相關蒐證資料與監視器畫面併案移送檢察官偵辦。

▼台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署檢察官今日率同法醫前往相驗，死者家屬接獲通知到場，神情十分哀戚。檢方表示，由於死者傷勢集中於要害，為確認精確死亡過程，已排定17日進行解剖。姚姓被告經訊問後，檢察官認其涉嫌殺人重罪，且有逃亡及串供滅證之風險，已正式向台南地方法院聲請羈押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押
善導寺不是普通寺廟　提供「骨灰安置」一票震驚
下雨「水全灌陽台」！女求償46萬　建商喊冤
快訊／美國駐以色列領事館遭伊朗飛彈碎片擊中　傷亡不明
快訊／替台灣寫歷史！雙胞胎李芳任、李芳至瑞士賽男雙直落二封王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／淡江大橋下海巡員發現浮屍　「僅剩白骨」待相驗辨身分

快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押

快訊／台南聯結車「託運堆高機」車禍　電桿被撞彎成90度

快訊／疑邊坡起火　台鐵台中港＝清水間東正線封鎖

模擬車輛翻覆與夾困情境　高雄特搜精實訓練提升應變與救援力

女子臉書抱怨門口羊奶遭竊　潮州警網巡速逮55歲男

罕見畫面曝！148公分「革龜」受困魚網嘴巴流血　緊急送醫救治

屏東台1線小貨車連撞2車　害女駕駛失控衝檳榔攤送醫

狼舅強吻襲胸17歲外甥女！辯積極投入公益求緩刑　法官不領情

混元禪師告別式數千人送行　中央頒褒揚令...藍綠政要齊聚致哀

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

快訊／淡江大橋下海巡員發現浮屍　「僅剩白骨」待相驗辨身分

快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押

快訊／台南聯結車「託運堆高機」車禍　電桿被撞彎成90度

快訊／疑邊坡起火　台鐵台中港＝清水間東正線封鎖

模擬車輛翻覆與夾困情境　高雄特搜精實訓練提升應變與救援力

女子臉書抱怨門口羊奶遭竊　潮州警網巡速逮55歲男

罕見畫面曝！148公分「革龜」受困魚網嘴巴流血　緊急送醫救治

屏東台1線小貨車連撞2車　害女駕駛失控衝檳榔攤送醫

狼舅強吻襲胸17歲外甥女！辯積極投入公益求緩刑　法官不領情

混元禪師告別式數千人送行　中央頒褒揚令...藍綠政要齊聚致哀

快訊／淡江大橋下海巡員發現浮屍　「僅剩白骨」待相驗辨身分

宋家豪二軍1局無失分、陽柏翔連兩戰敲安 軟銀張峻瑋也有好表現

徐巧芯嗆「民進黨打手」　蕭敬嚴道歉：過激言論單純想讓黨更好

快訊／台南男持刀殺害同志伴侶！檢方複訊後依殺人罪聲押

快訊／台南聯結車「託運堆高機」車禍　電桿被撞彎成90度

美房市銷售1月重挫8.4％！　房價創新高釀「新住房危機」

抱緊處理！外媒點名「2檔AI神股」最值得買入　台積電也入列

菊花「飄4種怪味」出事了！　醫警告：洗完還是臭別拖

周桂羽、陳又瑋同場爆發！勇士決勝節一波流擊潰獵鷹止敗

為健康、永續而跑！富邦蔡明忠參戰萬金石馬拉松

台版Jennie真的來了！　孫淑媚中空辣跳〈like JENNIE〉

社會熱門新聞

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

快訊／台74重大車禍！聯結車車頭墜橋駕駛噴飛亡

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸泣：早不同意2人交友

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

夫招募單男NTR愛妻：想到就興奮！提告吞敗

豐原割喉案兇嫌兒爆料　正宮：死者很多黑歷史

「健康」慘死成白骨　飼主家屬否認虐死狗

失蹤38天「健康」慘死　飼主神隱

女找密醫旅館墮胎　高大成：胎兒僅5月大　

即／台中恐怖情人割頸殺死女友裁定收押

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團攜手修屋助弱勢關廟80歲翁破舊老宅重見希望

台南做工行善團攜手修屋助弱勢關廟80歲翁破舊老宅重見希望

為改善弱勢家庭居住環境，台南市勞工局結合「做工行善團」持續推動房屋修繕服務，透過實際行動為有需要的家庭打造更安全的生活空間，也展現黃偉哲市長推動「希望家園」施政理念的成果。在各工會志工發揮專業技術與熱心投入下，眾人齊心協力，讓一戶戶老舊住宅逐步重獲新生，也為弱勢家庭帶來溫暖與希望。

台南山上花園水道博物館河津櫻首度結果淨水池旁驚見小櫻桃點綴枝頭

台南山上花園水道博物館河津櫻首度結果淨水池旁驚見小櫻桃點綴枝頭

鄭麗文南下台南新春團拜力挺謝龍介拚市長

鄭麗文南下台南新春團拜力挺謝龍介拚市長

男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸泣：早不同意2人交友

男揮刀怒殺同志愛侶！死者爸泣：早不同意2人交友

台南同志情殺「刺頸破腹」　檢相驗死者遺體

台南同志情殺「刺頸破腹」　檢相驗死者遺體

關鍵字：

台南同志情殺性病爭議殺人案件警方調查

讀者迴響

熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

春雨！　2波「下最大」

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

Agoda常出包？老手推「日本訂房神站」：房源多又便宜

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面