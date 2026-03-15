徐巧芯嗆「民進黨打手」　蕭敬嚴道歉：過激言論單純想讓黨更好

▲徐巧芯、葉元之嗆「唯一不支持」蕭敬嚴。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前發言人蕭敬嚴因先前曾在政論節目批評國民黨遭停止黨權3年，近日因宣布參選新北市議員第11選區，引發同黨籍立委徐巧芯、葉元之撻伐，更高喊「唯一不支持蕭敬嚴。」時隔多日，蕭敬嚴今（15日）透過臉書上發文道歉稱，自己過去因為年輕，忽略過激言論傷害到黨內同志，在此深表歉意，會虛心檢討過去的發言，「盡最大努力為新北市議會國民黨團增加一份堅強戰力，也會力挺李四川市長順利當選。」

徐巧芯日前痛批，大罷免時期各種意見都有，國民黨並非沒有容忍的雅量，只是當時國民黨團結一心，唯獨蕭敬嚴跑去參加綠營的政論節目，批評當時遭遇罷免的3名台中地方藍委，就連綠委王義川想在節目上遞民進黨入黨書給蕭敬嚴，蕭竟然沒有拒絕。她說，同樣是都是在準備議員初選的年輕人，大家都為了國民黨奮勇向前，只有蕭敬嚴1人在扯同志後腿。至於蕭敬嚴聲稱自己遭到抹黑與霸凌，徐巧芯強調，蕭在政論節目上的言行都有被紀錄，且網路上都能翻出相關片段，究竟是誰在抹黑與霸凌？

蕭敬嚴對此回應，自己對國民黨的忠誠毋庸置疑，曾擔任國民黨發言人、青年部主任、青年團總團長及指定中常委，「2022年我接受徵召，毅然投入瑞芳、平溪、雙溪、貢寮艱困選區，為黨開疆闢土。2024年擔任立委廖先翔競選總幹事，協助廖從綠營奪回汐止立委席次。」

蕭敬嚴說，常單槍匹馬毫無畏懼上綠營節目辯護交鋒，這是展現無條件為黨付出的方式，「但過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志，或是未能對事實全貌周延的查證，都是我應負的責任，在此深表歉意。」他說，自己將會深切虛心檢討過去的發言，並在未來更加謹言慎行，「盡最大努力，在汐止、金山、萬里當選新北市議員，為新北市議會國民黨團增加一份堅強戰力，也會力挺李四川市長順利當選。」

