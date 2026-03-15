2024就神準預言川普會打伊朗！？　「陸版諾查丹瑪斯」江學勤網路瞬間爆紅

▲ 以色列轟炸伊朗最高領袖哈米尼軍事地堡。（圖／翻攝自X@IDF）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普針對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，加拿大籍華裔學者江學勤（Jiang Xueqin）在網路瞬間爆紅，甚至被戲稱為「中國版諾查丹瑪斯」或「江先知」。他是在2024年5月29日的公開講座上，以《Geo-Strategy 8: The Iran Trap》（伊朗陷阱）為題，成功預測川普會當選，副手極可能是范斯（JD Vance，當時尚未正式提名），同時在2025–2026年對伊朗發動戰爭。

江學勤出生於中國廣東省，6 歲時隨家人移民加拿大並定居多倫多，畢業於耶魯大學英國文學系，他曾受託為美國公共廣播電視網拍攝一部關於中國勞工抗議的紀錄片，2002 年 6 月在黑龍江大慶拍攝時被捕，並因「涉嫌間諜活動」被驅逐出境。2003 年，未被起訴的他獲准重返中國，隨後轉投公共教育事業。

雖然他的工作以教育為主，但他近年透過英文講座，開創出的「預測性歷史」（Predictive History）的架構，看似預言未來，背後實際又建立在複雜理論和歷史的分析上，目前在YouTube頻道的訂閱數已經暴增到196萬，最新推出的影片觀看數動輒百萬起跳，吸引大量網友討論帝國衰落、大國博弈、能源轉型等議題。

https://x.com/TheDefiantGhost/status/2028268901235384775?s=20

Back in May 2024 before the U.S elections a Beijing-based historian named Jiang Xueqin predicted THREE massive things that sounded insane at the time... but two have already hit:



1. Trump will win the 2024 elections.



2. The United States will go to war against Iran.



3. The… pic.twitter.com/NmKKPxK9FI — Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) March 2, 2026

江學勤的分析方式，靈感主要來自美籍猶太人艾薩克·艾西莫夫（Isaac Asimov）。這位著名的科幻小說作家，提出「心理史學」（psychohistory）概念，因為這門學科揉合了歷史學、數學、社會心理學、社會學、氣體動力學及統計學，用於統計和預測巨大人口的未來活動，在基地系列中，該學科被用於預測銀河帝國的命運和人類的未來。

至於江學勤之所以最近突然變成話題人物，甚至被聯想到法國16世紀的傳奇預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus，1503年—1566年），主要是他早在2024年5月29日，在北京國際學校的一場講座，以《Geo-Strategy 8: The Iran Trap》（伊朗陷阱）為題，提出三項針對美國的預測：

第一項預測是川普將在2024年大選勝出，重返白宮，至於副手候選人極可能是JD Vance，而當時范斯還沒被正式提名。

第二項預測是，川普在第二任期內將對伊朗發動戰爭，時間可能落在2025到2026年，背後動機涉及鞏固美元霸權、掌控中東，AI算力，同時也受以色列、沙烏地阿拉伯等盟友影響。

第三點是，江學勤預測美國將輸掉這場戰爭，進而導致石油美元體系瓦解，而這也將成為美國霸權永久崩潰的轉折點，因為全球秩序將為此重塑。

目前，江學勤前兩項預測已完全應驗，因為川普在2024年勝選，並且在2026年2月28日與以色列聯合發動「史詩狂怒行動」的軍事行動，對伊朗導彈設施、石油基礎設施與軍事目標展開空襲。目前戰爭已超過第二週，並且可能動用地面部隊。

第三項預測目前正成為網路熱議。江學勤的邏輯建立在歷史類比與博弈論上：傳統帝國面對高韌性、低成本對手時，優勢容易被逆轉，例如雅典遠征西西里的慘敗、美國在越南與阿富汗的長期泥沼，而如今的伊朗擁有強大代理人網絡、導彈飽和攻擊能力與霍爾木茲海峽封鎖潛力，能將對手衝突拖入消耗戰。

儘管目前的發展，伊朗仍處於挨打局面，但美軍也在短短兩周出現各種窘態，包括位於阿聯酋的亞馬遜資料中心遭到攻擊，美軍加油機墜毀，美國駐以色列領事館遭伊朗飛彈碎片擊中，在在顯示，這一場動搖全球金融市場並擾亂國際石油貿易的戰爭，進展不如川普最初設想的順利，倘若時間拖久，縱然贏得戰爭，但也會讓美軍走下神壇。