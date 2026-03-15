「你越有實力世界越公平」　前「最美檢察官」陳樂涵分享職場性平心經

▲前最美檢察官「樂樂律師」赴南投市專場演講，訴說「做自己」勇敢心路。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所在於3月8日國際婦女節當天舉辦激勵人心的深度性平講座，邀請到在台灣法律界與網路社群擁有極高名氣、曾被譽為「全台最美檢察官」的跨性別律師陳樂涵（樂樂律師），分享她跨越性別界線、勇敢「做自己」的心路歷程。

市公所指出，陳樂涵擁有優秀法律資歷：東吳大學法律系畢業，並曾赴日本京都大學擔任外國人共同研究者，曾任職於新北地方檢察署長達12年，擔任過緝毒、重大刑案及企業金融犯罪等專組檢察官，實戰經驗豐富，目前與志同道合的夥伴共組「敦合法律事務所」，擔任主持律師，以深厚的法律專業與跨性別的身分，持續在社會發揮影響力 。

陳樂涵曾著作《我的老公是美女檢察官》，以自身經歷探討跨性別者的生活與挑戰，勇敢打破社會誤解和傳統性別框架、倡導「多元共融」理念；在當天演講中，她深入探討跨性別族群在社會面臨的困境與誤解，並強調跨性別者並非為獲取利益，而僅是想要心理與生理性別一致、成為自己想成為的樣子，她也分享過去在職場（如檢察官時期）遇到的歧視與轉變故事，以及「你越有實力，這世界對你越公平」的職場金句，鼓勵大眾敞開心胸、透過實力贏得尊重。

市公所指出，本次講座由南投市長夫人黃佳鈴促成，希望能透過樂樂律師的分享，讓市民及公所同仁對 LGBTQ+ 多元性別族群有更深層的認識，並帶動企業與社會認同「DEI 多元共融（Diversity, Equity, Inclusion）」理念；市長張嘉哲表示，樂樂律師曾提到：「有家人的支持，是人生成功最重要的基石」，這也與該市推動宜居家庭、友善城市的目標不謀而合。