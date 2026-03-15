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桃園市對接美東矽谷　聚焦智慧城市與住宅議題

▲桃園與羅里展開智慧城市交流

▲桃園市政府副秘書長金志聿（右）率團赴美羅里市交流。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府副秘書長金志聿於美東時間12日率桃園市代表團，拜會美國北卡羅萊納州首府羅里（Raleigh）市政府，由市長Janet Cowell偕同市議員Megan Patton及城市經理Evan Raleigh一同接待。雙方就智慧城市治理、可負擔住宅以及老舊建築活化等城市發展議題進行交流。

金志聿15日表示，桃園市長張善政上任後持續推動「智慧桃園」政策，透過科技手段改善民生需求。例如「救護一路通」運用大數據與AI調控交通號誌，為救護車爭取寶貴的黃金搶救時間；「靜桃專案」則結合員警攝影機與AI辨識技術，取締非法改裝排氣管；市府也運用環境感測器與AI影像辨識系統，即時監控工廠廢氣與廢水排放，提升環境治理效率。

▲桃園與羅里展開智慧城市交流

▲桃園市政府副秘書長金志聿（右）率團赴美羅里市交流。（圖／市府提供）

羅里市長Janet Cowell表示，羅里為北卡羅萊納州首府，素有「橡樹之城」之稱，人口約50萬，是美國重要的科技與生命科學中心。城市發展依託鄰近的研究型大學，包括杜克大學、北卡羅來納大學教堂山分校及北卡羅萊納州立大學等，使羅里成為創新產業的重要聚落。

市議員Megan Patton也指出，羅里與桃園一樣面臨快速成長帶來的城市挑戰，包括住房負擔能力與氣候變遷等議題。羅里市政府亦高度重視教育發展，同時致力於城市綠化與植物保護，打造兼具發展與永續的城市環境。

桃園市府表示，此次交流亦討論如何在城市快速現代化的過程中，為老舊基礎建設注入新生命，同時保留歷史文化風貌。此外，兩市也分享在可負擔住宅政策上的不同制度設計與財務模式，期盼透過城市經驗交流，為未來治理提供更多參考。

桃園市府指出，此次拜會羅里市政府，除了交流智慧城市治理與城市發展議題外，也希望透過羅里作為美東重要科技與創新城市的地位，建立桃園與當地政府、產業與研究機構之間更長遠的交流基礎。羅里所在的研究三角地區長期被視為美國重要的創新聚落，聚集多所頂尖研究型大學與科技企業，而桃園則是台灣高科技製造與AI伺服器產業的重要據點，雙方在科技發展與城市治理面向具有高度互補性，也為未來在智慧城市、產業合作與人才交流等領域開啟更多合作想像。

此次訪美行程從研究三角園區（Research Triangle Park）的產業交流，到羅里市政府的城市治理對話，再到姊妹市科納斯維爾的城市友誼互動，逐步串聯起桃園與美東地區在科技、產業與城市交流上的合作網絡。透過這次行程，不僅讓國際城市更了解桃園的產業實力與城市治理經驗，也為未來台美地方城市之間更深入的合作奠定基礎。

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關鍵字：

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