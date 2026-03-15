郭綜合醫院春酒饗宴800人同歡　百萬抽獎＋林逸欣壓軸獻唱嗨翻全場

▲郭綜合醫院舉辦2026年度春酒饗宴，近800名醫護與行政同仁齊聚同歡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

郭綜合醫院14日晚間盛大舉辦2026年度「春酒饗宴」，近800名醫護與行政團隊齊聚同歡。院方表示，此次活動不僅是醫院成立以來首度將原本年末「望年會」轉型為大型春酒活動，也首次邀請知名藝人與專業樂團現場演出，結合星光、音樂與團隊情誼，為平日忙碌的醫護同仁帶來一場熱鬧溫馨的年度盛會。

為感謝同仁過去一年辛勞付出，院方準備總價值近百萬元的獎金與獎品，抽獎環節高潮不斷，包括多部iPhone 17、65吋4K電視等大獎，現場還有驚喜現金加碼活動。隨著獎項一一揭曉，現場歡呼聲此起彼落，氣氛相當熱烈。

活動由「熾燄樂團」擔任主持與演出，透過活潑串場與現場演唱帶動氣氛，讓平日工作壓力繁重的醫護同仁能暫時放鬆，在歡笑與音樂中享受難得的團隊聚會時光。

晚會最高潮則由全能才女林逸欣壓軸登場。身兼歌手、演員與音樂家的林逸欣首度受邀參與郭綜合醫院年度活動，以優雅舞台魅力與動人歌聲征服全場。院方指出，這也是醫院首次在大型聚會邀請知名藝人現場演唱，讓同仁近距離感受星光魅力。

活動尾聲，在總裁郭宗正帶領下，各一級主管與全體員工一同站上舞台，近800人齊聲合唱經典歌曲感恩的心，場面溫馨感人，也象徵醫院團隊的凝聚力與傳承精神。

院方表示，透過將望年會轉型為春酒並加入創新活動形式，希望在新的一年為團隊注入更多活力。這場充滿歡笑與感恩氛圍的晚宴，在歌聲與掌聲中圓滿落幕，也象徵郭綜合醫院將持續以專業與溫暖醫療服務，守護市民健康邁向新的里程。