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桃園德修宮慈善文教基金會　推動公益電影與文化饗宴超療癒

▲蘆竹區「八米道」星光露天電影溫馨登場

▲涼風徐徐、櫻花悄然綻放，露天看電影好溫馨。（圖／長壽社區發展協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春意盎然、涼風徐徐、櫻花悄然綻放，露天看電影好溫馨。桃園市蘆竹區長壽二街行人徒步區「八米道」，於14日舉辦一場結合音樂、美食與電影的露天公益電影欣賞活動，在晴朗的週末午後吸引許多居民攜家帶眷前來參與，徜徉在櫻花點綴的步道間，一同享受春日的美好時光。

承辦活動的長壽社區發展協會理事長李織芳15日表示，這場活動由桃園市德修宮慈善文教基金會主辦，結合大羊稠地區多位里長與社區理事長共同協辦推動。活動現場集結數十部特色餐車美食，搭配青山小巷民歌團音樂及社區班隊帶來舞蹈演出，讓民眾在櫻花盛開的八米道，一邊品嚐美食，一邊沉浸在音樂與文化氛圍之中，現場氣氛熱鬧溫馨。

▲蘆竹區「八米道」星光露天電影溫馨登場

▲桃園德修宮慈善文教基金會攜手長壽社區發展協會，推動公益電影與文化饗宴。（圖／長壽社區發展協會提供）

德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華表示，基金會十幾年來持續默默投入各項公益服務，長期關懷清寒家庭與弱勢學子，希望透過實際行動為社會帶來更多溫暖與支持。她也分享了一段感人的小故事：曾經有一位接受基金會關懷與資助的清寒學生，在長大後選擇投入教育工作，成為一名老師，將自己曾經受到的幫助化為力量，繼續回饋社會、培育下一代。這樣善的循環，也正是基金會多年來持續投入公益的最大動力。

▲蘆竹區「八米道」星光露天電影溫馨登場

▲德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華（左六）表示，基金會長年投入各項公益服務。（圖／長壽社區發展協會提供）

活動現場也特別安排三個時段進行「百元美食券大放送」，透過趣味搶答與互動遊戲，吸引大小朋友踴躍參與，現場氣氛熱鬧滾滾。主辦單位同時推出「募集下一哩路」問卷活動，民眾只要填寫問卷即可獲得美食券，希望藉由活動聚集的人潮，傾聽居民對社區服務與學習課程的需求與想法。透過蒐集社區聲音，一起想像並打造更好的社區生活，也讓協會未來在規劃各項活動與服務時，能更加貼近居民的期待與需要。

晚間放映的電影為導演黃嘉俊所執導的紀錄片《一首搖滾上月球》，影片以罕見疾病家庭為主題，記錄家長陪伴孩子成長的動人故事，以音樂串起愛與希望，感動了許多觀眾。特別的是，片中罕見疾病家庭的家長之一「鄭爸」也親自來到活動現場，為觀眾進行電影介紹，分享拍攝背後的故事與心路歷程，並全程陪伴大家一同觀賞影片。在春夜星光下，鄭爸與現場觀眾一同看完這段充滿愛與勇氣的生命紀錄，也讓許多人對罕見疾病家庭的堅韌與陪伴有了更深刻的感受。

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