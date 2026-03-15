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川普稱「可能為了好玩再多打幾次」　拒回答是否佔領伊朗哈爾克島

▲▼伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。（圖／VCG）

▲伊朗石油出口樞紐哈爾克島。（圖／VCG）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普受國家廣播公司新聞網（NBC News）電訪時表示，「伊朗想達成協議，但我不想，因為條件還不夠好」。他還說，美國已摧毀了伊朗石油命脈哈爾克島（Kharg Island）的大部分地區，「但我們可能還會再打幾次，單純為了好玩（just for fun）」。

▲▼ 杜拜一棟高樓被墜落的無人機擊中。（圖／路透）

▲杜拜一棟高樓受損。（圖／路透）

美國發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經兩週，川普13日接受《福斯新聞》採訪，先是宣稱戰爭一結束，美國經濟就會快速反彈；不過當主持人追問，何時可以知道戰爭要結束了？川普直接說「等我內心想結束」（When I feel it in my bones.），同時也拒絕說明是否考慮占領哈爾克島。

緊接著，川普14日接受NBC近30分鐘採訪中，證實了伊朗想談判、是他不願意，「伊朗想達成協議，但我不想，因為條件還不夠好」。

當川普被問到希望有什麼條件，他表示「我不想對你說那些」，不過，伊朗必須承諾徹底放棄任何核武的野心，這將會是其中的一部分。

一講到談判，川普反而「炮打」烏克蘭總統澤倫斯基，說要和澤倫斯基達成協議很困難，比和俄國總統普丁還難打交道，「我們最不需要獲得幫助的人就是澤倫斯基」。

川普還告訴NBC，美國已摧毀了伊朗石油出口樞紐哈爾克島的大部分地區，但「可能為了好玩再多打幾次」(we may hit it a few more times just for fun.)。

▲▼ 阿聯酋駐伊拉克艾比爾領事館9日遭無人機攻擊。（圖／路透）

▲ 阿聯酋駐伊拉克艾比爾領事館遭無人機攻擊。（圖／路透）

在電訪中，川普也坦言，他相當驚訝伊朗打擊阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯等其他中東國家，「我非常驚訝」，「是整件事中最讓我驚訝的事情」。

根據美國中央司令部14日發布的訊息，美軍在13日晚間成功打擊哈爾克島上90多個軍事目標，包括伊朗海軍水雷儲存設施與飛彈儲存掩體等，但保留了石油相關基礎設施。

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