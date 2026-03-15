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麻豆柚花追香路跑登場　南消二大沿途宣導清明「四不二記得」防火觀念

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春風拂面、柚花飄香，台南麻豆15日清晨舉辦「2026柚花追香路跑」活動，吸引上千名跑者熱情參與。台南市政府消防局第二救災救護大隊麻豆區分隊也結合活動進行防火宣導，不僅設置宣導攤位，更與婦女防火宣導隊成員一起加入路跑行列，以活潑方式向民眾傳遞清明節防火觀念，呼籲「掃墓不留火，柚香才長久」。

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

隨著清明節將近，公墓火警案件時有所聞，消防人員特別利用大型活動人潮聚集機會進行宣導。現場消防人員手持麻豆消防隊徽關東旗，與跑者一同奔跑、擊掌互動，並穿梭在人群中高聲宣導清明掃墓的「四不二記得」原則，包括「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹；記得熄滅餘燼、記得帶走垃圾」，希望民眾在祭祖時能落實防火措施。

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，市府近年積極推廣環保祭祀與「以功代金」政策，若任意焚燒草木或廢棄物而引發火災，恐觸犯《消防法》與《空氣污染防制法》，情節嚴重者可能面臨罰鍰甚至移送法辦。他也呼籲民眾牢記掃墓防火觀念，在柚花香氣中一起守護家園安全。

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，透過路跑活動的趣味互動與法令宣導，不僅讓民眾在運動健身之餘，也能把防災觀念帶回家。此次也感謝麻豆消防婦宣分隊長張文馨帶領志工姐妹積極投入宣導工作，讓安全觀念更貼近民眾生活。

▲台南麻豆「柚花追香路跑」吸引上千名跑者參與，消防人員也加入宣導行列。（記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅指出，麻豆是柚子的故鄉，也是大家共同生活的家園，透過結合在地路跑活動，希望能讓防火觀念像柚花香一樣飄進千家萬戶。隨著清明節即將到來，他也呼籲返鄉掃墓的民眾配合市府推動的「紙錢集中收運處」政策，共同守護美麗柚鄉，避免火災發生。

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麻豆柚花追香路跑南消二大防火

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